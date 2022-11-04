Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin’i ağırladı. Vicente Balbin, Türkiye’deki endüstrinin gücünü bildiklerini ve buna güvendiklerini belirterek, “Misyonumuz, Türkiye’nin imajını daha iyi göstermek.” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin’i ağırladı. Vicente Balbin, Türkiye’deki endüstrinin gücünü bildiklerini ve buna güvendiklerini belirterek, “Misyonumuz, Türkiye’nin imajını daha iyi göstermek.” dedi.

Oda hizmet binasında gerçekleşen ziyarette İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin’i, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Hakan Batmaz ve Erol Kılıç ile Meclis Divan Katibi Selin Sakder Akyıldız ağırladı. Bursa’nın ihracat ve katma değerli üretim performansı ile Türkiye’nin büyüme hamlesine en üst düzeyde katkı sunan şehirlerin başında geldiğini belirten Koçaslan, “Bursa, birçok sektörde ticaret ve üretim merkezi. En büyük hedefimiz üye firmalarımızın diğer ülkeler ile bağlarını güçlendirip dış ticaret hacmini artırabilmek. Pandemi döneminde bile özellikle tedarik zinciri konusunda ülkemizin beklenmedik durumlara ne kadar çabuk adapte olabileceğine tanık olduk. Biz de bu yönde ülkemizin daha da büyüyebilmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki güncel ticaret hacmi 13 milyar euro”

Türk İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Vicente Balbin, Türkiye ve İspanya arasındaki ticaret faaliyetlerinin güçlenmesinde BTSO’nun önemli bir katkı sağladığını söyledi. Balbin, Türkiye ve İspanya arasındaki ticaretin arttığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki güncel ticaret hacminin 13 milyar euro olduğunu dile getirdi. Ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde büyüyerek geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Balbin, “Ticari ilişkilerimizde Avrupa ülkeleri arasında Türkiye üçüncü konumda. Meksika, İspanya açısından çok önemli bir ülke olmasına rağmen Türkiye-İspanya arasındaki ticaret seviyesinin yarısına sahip. Bu ticaret büyüyerek gelişiyor ve daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından destekleniyor.” dedi.

“Bursa’nın potansiyelini ön plana çıkarmak istiyoruz”

Türkiye ve İspanya arasındaki ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Balbin, “Buradaki tek sorunun iki ülke arasındaki bilgi eksikliği. Birbirini az tanıyor olması. Türkiye’deki endüstrinin gücünü biliyoruz ve buna güveniyoruz. Odamızın misyonlarından biri de İspanya’ya Türkiye’nin imajını daha iyi göstermek. İspanya’daki şirketler işbirliğine geldiğinde daha çok İstanbul’a odaklanıyor biz de bu yüzden Bursa’nın önemini ve potansiyelini ön plana çıkarmak istiyoruz.” diye konuştu.