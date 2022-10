Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, hayata geçirilen yatırımlar ve nitelikli insan gücü sayesinde Yurtiçi Kargo’nun bu yıl da Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri ilan edildiğini açıkladı.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, hayata geçirilen yatırımlar ve nitelikli insan gücü sayesinde Yurtiçi Kargo’nun bu yıl da Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan Türk ekonomisine fayda endeksi araştırmasının sonuçlarına göre, Yurtiçi Kargo Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında gösterildi. Yapılan açıklamada, ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan 30 şirketin bulunduğu elmas listede yer alan tek kargo şirketinin de Yurtiçi Kargo olduğu belirtildi.

“Son 3 yıl içerisinde 5 milyar TL’den fazla yatırıma imza attık”

Özellikle pandemi öncesine kadar kargo şirketlerinin ekonomi için öneminin fark edilemediğine dikkat çeken Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Hastalığın ortaya çıkardığı koşullar, hem toplumun hem de müşterilerimizin farkındalığını artırdı. Güçlü, dinamik ve teknolojik kargo şirketleri ile çalışmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı” dedi.

Son 3 yıl içerisinde 5 milyar TL’den fazla yatırıma imza attıklarını ifade eden Önyol, “Şirketimizin ekonomiye fayda sağlamak amacıyla attığı adımlar sadece yatırımlarından da kaynaklanmıyor; Yurtiçi Kargo, şirketlerin ticaret hacmini büyütmesine olanak sağlıyor. Bugün ister e-ticaret üzerinden, ister farkı satış teknikleri üzerinden yapılsın, ticari işletmelerin işlerini ve müşteri hedef kitlesini büyüten şirket Yurtiçi Kargo’dur. Örneğin Kars’ta peynircilik yapan bir üreticinin İzmir’deki müşterisine satış yapabilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Önyol sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz, günümüzde artık Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan ilk 20 şirketinden biri konumuna ulaşmış durumda ve bugün sahada görev yapan 20 binden fazla çalışanımız var. Ülkemizin dört bir yanında bin 200’den fazla da birimimiz bulunuyor ancak; başarımızın arkasında yatan tek etken personel ya da birim sayımız değil. Biz aslında ileri teknoloji kullanan büyük bir operasyon şirketiyiz. Özellikle teknoloji ve nitelikli insan gücüne yatırım yapıyoruz.”

“Başarımızın arkasındaki en büyük etken nitelikli insan gücümüz ve teknolojimizdir”

Şirketlerinin sadece sahada görev yapan çalışanlardan ibaret bir şirket olmadığını belirten Fatih Önyol, “Sahada görev yapan arkadaşlarımızın arkasında büyük bir teknoloji gücü var. Bu teknolojiyi ortaya koyan nitelikli insan gücüne de sahibiz. Şirketimiz, Türkiye’de ilk sayısal haritalama sistemlerini uygulayan, dijital kargo operasyon yazılımlarını üreten ve hatta Avrupa ülkelerinin birçoğuna kendi alanında teknoloji ihracı yapabilen bir şirkettir” şeklinde konuştu.

Şirketin kadroları arasında Endüstri, Makine, Mekatronik, Yazılım gibi farklı alanda uzmanlığı bulunan mühendisler bulunduğunu ifade eden Genel Müdür Fatih Önyol, “Başarımızın arkasındaki en büyük etken nitelikli insan gücümüz ve teknolojimizdir” dedi.

Türkiye’de ilk kez KOPS ismi ile teknoloji ve kargo operasyonlarını birleştiren şirket olduklarını belirten Genel Müdür Önyol, hem yazılım alanında hem de fiziksel teknoloji alanında yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük otomasyonlu aktarma merkezini inşa ettiklerini hatırlatan Önyol, “Haramidere Otomasyonlu Aktarma Merkezimizin devreye alınması sonrasında tam 4 aktarma merkezimizde daha otomasyon sistemlerini devreye aldık ve diğer merkezlerimizde de bu yatırıma devam edeceğiz. Otomasyon merkezlerimizde kargolar kamyondan kamyona IOT sistemleri ile ayrışıyor. Örnek vermek gerekirse, Haramidere Aktarma Merkezimizde saatte 30 bin kargo kolisi neredeyse hiçbir insan müdahalesi olmadan gideceği bölgeye, şehre ve şubeye göre ayrılıyor. Kargoların bir kamyondan diğer hat kamyonuna ayrışması ve yüklenmesi dakikalar içerisinde gerçekleşiyor” açıklamasından bulundu.

Anlatması kolay ancak hayata geçirmesi zor olan bu projeleri kendi öz sermayeleri ve nitelikli insan gücü sayesinde çok kısa sürede hayata geçirmeyi başardıklarını ifade eden Fatih Önyol, “5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesi mümkün olan projeleri 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık” dedi.

“Genç yeteneklere, mühendislere her zaman kapımız açık”

Açıklamanın sonunda kendine güvenen, kargo yazılımları konusuna ilgi duyan, bu alanda başarılı projeler geliştirebileceğini düşünen her mühendise her zaman kapılarını açık tuttuklarını ifade eden Fatih Önyol, “Gelişimin nitelikli insan gücüne yapılan yatırımla geldiğini düşünüyor ve yatırımlarımızı bu odak çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple nitelikli insan gücüne kapılarımızı her zaman açık tutuyoruz. IOT ve yazılım teknolojilerine yatırıma da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.