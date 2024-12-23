Türk Eğitim-Sen tarafından öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliği (ÖMK) hakkında yapılan açıklamada, "MEB takvimi yayınlamalı, Çevrimiçi eğitim yoluyla ivedi bir şekilde sertifika işlemlerini tamamlamalıdır. Ayrıca yıl içerisinde 3 veya 4 dönem bu eğitimleri açarak 1 ay, 1 gün gibi kaçıranları uzun süre mağdur etmemelidir" denildi.

Türk Eğitim-Sen, 21 Aralık 2024 tarihli 32759 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Aday öğretmenlik ve öğretmenlik mesleği kariyer basamakları yönetmeliği" hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eğitim-Sen olarak en başından beri açtığımız davalar, yaptığımız açıklamalar ile bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve öğretmenlerin lehine sonuçlanması için mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Meslek Kanununda yapılan son değişiklik ile yazılı sınavın kaldırılmış olması, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmış olması, 20 yıl ve üzeri kıdemi olan öğretmenlerin uzman öğretmenlikte bekleme şartı olmadan başöğretmen olabilmesi sendikamızın gayretleri ve ısrarlarının sonuçları olmuştur.

Kanuni düzenlemenin yapılması ile yetinmeyip, yönetmelik hazırlıklarında da MEB yetkilileri ile görüşmeler yaparak özellikle hizmet süresi hesabında sayılması gereken süreler noktasında görüşlerimizi ilettik. Yayınlanan yönetmelik de yer verilen; adaylık öğretmenlik, asker öğretmenlik Bakanlığın Öğretmen harici yönetim kademelerinde geçen süreler, sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretici, vekil öğretmenlik, PIKTES kapsamında öğretmenlik de geçen sürelerin Kariyer Basamakları için öngörülen sürelerin hesabında sayılması gayet yerinde olmuştur.

Bununla birlikte özellikle ifade etmemize rağmen Akademi de yapılan görevler olarak tanımladığımız, Üniversiteler bünyesinde; araştırma görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi gibi yapılan görevlerinde sayılması gerekmektedir.

Askerlik hizmetinde geçen sürelerin tamamının kısıtlama olmadan sayılması gerekir.

Ücretli Öğretmenlik de geçen sürelerin hesabında fiilen öğretmenlik yapılan sürelerin tamamı yerine sigorta ödemesi üzerinden yapılması yersiz ve haksız olmuştur.

Ayrıca Ücretsiz İzin de geçen tüm sürelerin bu hesaba katılması gerekirken, kısıtlama getirilmiş ve bazı izinler sayılırken özellikle doğum sonrası ücretsiz izin hakkının, yurt dışı eğitim izin hakkının da yer aldığı 657 DMK’nın 108 maddesinin kapsam dışı tutulması yönetmeliğin eksikliği olarak değerlendirilmelidir.

Bütün bunlara rağmen büyük oranda beklentiyi karşılayacak 300 bin öğretmene ilave ödeme sağlayacak bu düzenleme daha fazla vakit kaybetmeden yürürlüğe girmelidir.

MEB takvimi yayınlamalı, Çevrimiçi eğitim yoluyla ivedi bir şekilde sertifika işlemlerini tamamlamalıdır. Ayrıca yıl içerisinde 3 veya 4 dönem bu eğitimleri açarak 1 ay, 1 gün gibi kaçıranları uzun süre mağdur etmemelidir. Eğitim camiasının beklentisi sayın bakanın en son Erzurum da ifade ettiği gibi 15 Ocak 2025 tarihinde tazminatlarının maaşlarına yansıması şeklindedir."