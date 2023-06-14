Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve genel merkez yöneticileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen taleplerine dair bilgi notunu Bakan Tekin’e ileten Geylan, yeni dönemin ülke ve eğitim hayatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geylan’ın Bakan Tekin’e ilettiği raporda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, bir önceki Milli Eğitim Bakanı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili söz verilen düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi, alan değişikliği takviminin yayınlanması, banka promosyonları konusunda merkezi olarak inisiyatif kullanılması, ihtiyacı karşılayacak sayıda yeni öğretmen ataması yapılması, okullardaki memur, hizmetli, güvenlik görevlisi eksiğinin giderilmesi, şube ve ilçe milli eğitim müdürleri ile müfettişlerin ücretlerinin yetki, sorumluluk ve niteliklerine uygun şekilde düzenlenmesi, mazeret tayin taleplerinin eksiksiz karşılanması, tüm süreçlerden mülakatın kaldırılması konuları yer aldı. Bakan Tekin, ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Geylan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.