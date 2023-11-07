Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi için milletvekillerine mektup gönderdi.

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı ve sendika üyelerinden oluşan bir grup, “24 Kasım’da Önlük Değil İkramiye İstiyoruz” diyerek yazmış oldukları mektubu milletvekillerine gönderdi. Öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi önerisini TBMM’de desteklemeleri için Niğde Milletvekillerine mektup gönderen Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Uğraş; "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta, buna rağmen öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilememektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Bugün sadece asgari ücretliler, dar ve sabit gelirliler değil, kamu çalışanları da ekonomik darlıktan nasibini almıştır. Bilindiği gibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beyaz önlük hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise eğitim çalışanlarının öğrenci-veli şiddetine maruz kalma, liyakatsiz yönetici atamaları, tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları, ekonomik çaresizlik, adaletsiz uygulamalar, mesleki imaj zedelenmesi, kariyer sınavı gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken, kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek önlük değil ikramiye istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen’in öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi için her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımdan desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesini önerdiğini söyleyen Uğraş: "Milletvekillerine gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır" diye konuştu.