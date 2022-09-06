Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan , '' Kimsenin şüphesi olmasın bugüne kadar eğitim çalışanlarının lehine birçok kazanımları nasıl elde ettiysek bu konuyu da hep birlikte mücadele ederek çözeceğimize inanıyorum. Bu iş sınavla olmaz ya çözeceğiz ya çözeceğiz '' dedi.

Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan düzenlediği basın açıklamasında , Banka Promosyon anlaşmaları güncellenmeli , Kamu Çalışanları hak kayıplarına uğramamalı dedi.

Ercan basın toplantısında şu görüşleri paylaştı ;

Değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlarım

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı.

Tüm eğitim çalışanları ve öğrencilerimiz için başarılı geçmesini umut ediyorum.

Başta kariyer meselesi olmak üzere, eğitim çalışanlarının taleplerinin karşılık bulduğu, sorunlarının çözüldüğü bir dönem olmasını diliyorum

Değerli arkadaşlarım

Türk Eğitim-Sen, 30 yıllık bir tecrübe ile cesur, ilkeli ve mücadeleci sendikal anlayış ve tutumunu azim ve kararlılıkla, taviz vermeden sürdürmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Eğitim Sen’in sendikal hedef ve politikasını belirleyen tek ölçüt, eğitim çalışanların hak ve kazanımları olacaktır.

Değerli arkadaşlarım

Banka Promosyon Anlaşmaları Güncellenmeli, Kamu Çalışanları Hak Kayıplarına

Uğramamalıdır.

Kıymetli eğitim çalışanları;

Hepimizin bildiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile üniversitelerimiz tarafından bankalar ile maaş promosyon anlaşmaları yapılıyor ve bu kapsamda alınan promosyon ücretleri memurlara ödeniyor. Promosyon anlaşmalarının süresi ise üç ile beş yıl arasında değişiyor.

Ancak şu anda yaşanan sorun, 2022 yılı Temmuz ayı öncesinde promosyon sözleşmesi yapılan

kamu çalışanlarının ciddi bir ekonomik kayıp ile karşı karşıya kalmasıdır.

Çünkü;

Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde ülkemiz ağır bir süreç yaşadı. Hemen hemen her alanda yaşanan olumsuz gelişmeden toplumun tüm kesimleri olduğu gibi kamu çalışanları da etkilendi. O dönemlerde yapılan promosyon sözleşmeleri de gelişen ekonomik koşullar karşısında kadük hale geldi.

Temmuz 2022 öncesinde yapılan sözleşmeler ile eğitim çalışanların eline geçen promosyon ödemeleri çok komik rakamlar haline geldi.

Zira son bir yıllık sürede enflasyon oranında meydana gelen artışa binaen memur maaşlarında da artış gerçekleşti. Öyle ki 2022 yılında memur maaşlarına yaklaşık yüzde 80 civarında artış yapıldı. Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bankalara gönderilen aylık nakit miktarı da aynı oranda arttı. Bu kez Temmuz 2022 öncesinde promosyon anlaşması imzalayan kurum çalışanları mağdur oldu. Zira sözleşmeler eski maaşlara göre yapılmıştı ve bu da çalışanların promosyon kaybına uğramasına yol açtı.

Düşük ücretlerle promosyon anlaşması yapılan kamu çalışanlarının suçu ne?

2022 yılında bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarında verilen ücretler hayli yüksek. Hatta son olarak promosyon ücretlerinin 41 bin 500 TL’ye kadar çıktığı kamuoyuna yansıdı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, Temmuz 2022 öncesinde ödemesi yapılan promosyon ücretlerinin enflasyon oranı ve memur maaş artışları karşısında değer kaybetmesi, bu anlaşmaların ise uzun yıllar uygulanmaya devam edecek olması nedeniyle promosyon ücretlerinin güncellenmesi ve ekonomik gelişmelere göre artış yapılması gereklidir. Bu konuda bir kısım il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin promosyon ücretlerinin güncellenmesi yönünde girişimlerde bulunduklarına dair bilgiler elimize ulaşmaktadır. Bu önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir.

Emekli promosyon ücretlerinin 10 bin TL’ye yaklaştığı, bankaların emeklileri çekebilmek için promosyon konusunda adeta yarışa girdiği bu dönemde, kamu çalışanlarının promosyon miktarlarının güncellenmesi kararı kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır.

Eğitim çalışanları olarak ;

Bankalarla yapılan promosyon sözleşmelerinin, 3 ya da 4 yıllık bir süreyi kapsadığı için enflasyon artışı, buna bağlı olarak maaş artışları ya da döviz kurundaki hareketlenmeler ile birlikte güncelliğini yitirdiği inkar dilemez bir gerçekken,

Soruyoruz:

Bankaların çekici promosyon vaatleri ile müşterilerinin artmasına ve bununla doğru orantılı olarak kar oranlarının yükselmesine rağmen, kamu çalışanlarının bundan faydalanamaması, promosyon kaybı yaşaması ne kadar adildir?

Bu bağlamda, MEB’e bağlı tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve üniversitelerimizin bankalarla yaptıkları promosyon anlaşmalarının revize edilmesini, güncel ekonomik gelişmeler ışığında promosyon ücretlerinin artırılmasına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, promosyon sözleşmelerinin, öngörülemeyen ekonomik gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi için hüküm getirilmesi de çok önemli bir adım olacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak Banka promosyonlarının güncellenmesi konusunda resmi talep yazımızı hem Milli Eğitim Bakanlığına hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize yazarak promosyonların ya revize edilmesini yada feshedilmesini talep ettik. Bireysel dilekçelerimizi hazırlayarak Web sitemize ilçe isimleri yazılarak yükledik. Sizleri dilekçeleri indirip doldurarak okul müdürlüklerine bırakmanızı hep birlikte baskı unsuru oluşturarak promosyonların güncellenmesine katkı sunmaya davet ediyor desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte başaracağız inşallah.

Unutulmamalıdır ki promosyon ücretlerinde;

Emeğimiz vardır.

Alın terimiz vardır.



Hakkımız vardır.

Bu hakkın gasp edilmesine göz yummayacağımız bilinmelidir.

Ne eksik, ne fazla…

Tek beklentimiz, hakkımız olanı almak!

Değerli arkadaşlarım

Bir diğer hususta 6.donem toplu sözleşmede yetkili sendika tarafından büyük kazanım diye ballandırılarak paylaşılan eğitim öğretim ödeneği 1250 tl den 2022 yılı için 1325 tl ye çıkartılmıştır. Bu bir kazanım değildir.

1 yıl önce fotokopi kağıdının bir topu 40 tl iken bugün 100 tl olmuştur 1325 tl lik ödenek ile ancak 13 top fotokopi kağıdı alınmaktadır. Her türlü kırtasiye malzemesine bir yılda iki kattan fazla ZAM gelmişken 1325 tl lik bir eğitim öğretim ödeneği ile bir yıllık kırtasiye masrafı karşılanmaz. Eğitim öğretim ödeneği bugünün şartlarında bir maaş tutarında olmalı ve tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.

Değerli arkadaşlarım öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili olarak

1- Sürecin sınavsız işletilmesi için2006 yılında dava açan Türk Eğitim-Sen,

2- Yeni kanun çıkarılırken sürecin sınavsız ve 2006 yılının devamı niteliğinde değerlendirilerek, 2006 yılı itibari ile görev başında olanların başöğretmen ilan edilmesini isteyen Türk Eğitim-Sen,

3- Görevde 10 yılını dolduranların sınavsız Uzman, 20 yılını dolduranların sınavsız Başöğretmen olması İçin mücadele eden

Türk Eğitim-Sen,

4- Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve Siyasi Parti Grup Başkanları ile defalarca görüşen Türk Eğitim-Sen,

5- Onlarca açıklama, sosyal medya çalışması ve raporlar hazırlayan Türk Eğitim-Sen,

6- Milli Eğitim Bakanı; “Türk Eğitim-Sen 2006 yılından beri sınava açık ve net bir şekilde karşı, duruşunda bir değişiklik yok.” dediği sendika Türk Eğitim-Sen,

7- Kanun çıkarılıp uygulama ile ilgili yönetmelik ve takvimin ilanını takiben, 25 Haziran 2022 tarihinde ilgili kanununun sınav kısmının iptali için Anayasa Mahkemesine ulaşacak dava sürecini başlatan Türk Eğitim-Sen,

8- Bakanlığın videoları izlemeye açıldığında en üst perdeden itiraz eden sendika Türk Eğitim-Sen,

9- Daha bir kaç gün önce Kariyer Basamakları sınavı ile ilgili “Ya çözülecek, Ya çözülecek” açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen,

Şimdi sınavı savunan, baraj 70 değil 60 olsun diyenler var, üyelerine sınava girmeyin çağrısı yapıp ancak üyelerini ikna edemedikleri için yardımcı kaynak ve soru hazırlayanlar var,

Öğretmenlik Meslek Kanununda 3600 ek gösterge gibi ,adaylık sınavının kaldırılması gibi önemli kazanımlar var iken öğretmenlik Meslek kanununun iptalini isteyenler var, bizim talebimiz ise kariyer basamakları sınavının kaldırılması 10 yılını dolduran öğretmenlerin uzman öğretmen, 20 yılını dolduranların da baş öğretmen olarak kabul edilmesidir.

Türk Eğitim-Sen varsa Umut Vardır.

Kimsenin şüphesi olmasın bugüne kadar eğitim çalışanlarının lehine birçok kazanımları nasıl elde ettiysek bu konuyu da hep birlikte mücadele ederek çözeceğimize inanıyorum. Bu iş sınavla olmaz ya çözeceğiz ya çözeceğiz.

