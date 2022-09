Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan , '' Gazi Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahmut Doğan Sarıdoğan , Meslektaşlarının yanında hem de bir bayan olan öğretmen arkadaşımız A.N. ye dolaylı mobbing yapmış, küçük düşürmeye çalışmıştır '' dedi.

Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan , yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

İlimiz Akdeniz ilçesi köklü okullarından biri olan Gazi Anadolu Lisesinde maalesef 14 Eylül 2022 Çarşamba günü öğlen tatili sırasında sendika üyemiz Beden Eğitimi Öğretmeni A.N. Öğretmenler odasında bir çok meslektaşının yanında bir eğitimciye yapılması asla kabul edilemez söz ve davranışlara maruz kalmıştır. Gazi Anadolu lisesinde tam dokuz yıl hizmet veren Beden Eğitimi Öğretmeni A.N.’nin Ağustos ayında ataması başka okula yapılmış olması nedeniyle okul müdürü Mahmut Doğan Sarıdoğan’ın talimatıyla okul müdür yardımcısı tarafından top kafesinin kilidinin açılması gerekçesi ile okula çağrılmıştır. Fedakâr öğretmenimiz öğle tatilinde Gazi Anadolu Lisesine gitmiş, okul müdürüne uğrayarak kendini tanıtmış ve müdür yardımcısı nezaretinde top kafesini açmıştır. Daha sonra hem arkadaşları ile vedalaşmak hem de şahsi eşyalarının bulunduğu dolabı boşaltmak maksadıyla öğretmenler odasına çıkmış, şahsi eşyalarının bulunduğu dolabı boşalttığı esnada; daha okula 2 gün önce müdür olarak atanan Mahmut Doğan Sarıdoğan’ ın galiz ve önyargı ile dolu söz ve davranışlarına maruz kalmıştır.

Okul müdürü Mahmut Doğan Sardoğan öğretmenler odasında gelerek Beden Eğitimi Öğretmeni A.N.’ye hitaben;‘Sizi dışarı davet ediyorum, buradan çıkın ’diyerek görev ve yetki tanımını aşan sözler söylemiştir. Öğretmen arkadaşımız A.N. ‘Öğretmen arkadaşlarıyla vedalaşması ve şahsi dolabındaki eşyalarını alma işlemi bitince okulu terk edeceğini söylemesine rağmen, Okul müdürü tekrar ‘Siz bu okulun öğretmeni değilsiniz, yabancısınız, sizi tanımıyorum dışarı çıkın’ diyerek koluyla kapıyı göstermiştir. Meslektaşlarının yanında hem de bir bayan olan öğretmen arkadaşımız A.N. ye dolaylı mobbing yapmış, küçük düşürmeye çalışmıştır. Öğretmen A.N. okul müdürüne hitaben ‘Tavrınıza anlam veremiyorum, şaşkınlık içindeyim.Beni bugün okula siz çağırttınız,ben kendim gelmedim.Okula geldiğimde önce sizin yanınıza geldim, kendimi tanıttım,sizinle tanıştım nasıl beni tanımazsınız ve benden istediklerinizi müdür yardımcınızın eşliğinde yaptım.Şimdi arkadaşlarımla görüşüyorum,dolabımı boşaltıyorum’demesine rağmen Okul müdürü kendi başınıza öğretmenler odasına gelemezsiniz,okul dışına çıkın” diyerek tekrar öğretmenimize kapıyı göstermiştir.

Bu duruma şahit olan okul öğretmenleri yaşananlara tepki göstererek ‘Müdür bey siz yeni geldiniz belki tanımıyorsunuz, A.N. hanım okulumuzun öğretmeni yabancı biri değil, yıllarca okulumuza emek vermiş bir öğretmen, bizim misafirimiz,bu şekilde davranmanız doğru değil’ şeklinde müdür beyin tavırlarına ve sözlerine karşı koymuşlardır.Okul müdürü ,bu sözleri sarf eden öğretmenlere hitaben elini kaldırarak ‘Kararlarıma müdahale etmeyin,susun,yerinize oturun.Kendisi çıkmıyorsa polis çağıracağım ve polis nezaretinde okuldan çıkaracağım’ diyerek maalesef okula polis çağırmıştır.

Okul müdürünün bu sözlerine karşılık öğretmenler odasında bulunan bütün öğretmenler karşı çıkarak bu haksız eylem ve sözlere karşı mesleki dayanışma örneği göstererek bu keyfi muameleye direnmişlerdir. Bunun üzerine okul müdürü ‘Benim kararlarıma siz karışmayın, siz susun, bu benim kararım,okul dışına çıkın diyerek tekrar öğretmen A.N. hanıma kapıyı göstermiştir. O sırada ders zilinin çalmasıyla diğer öğretmenler görevlerine gitmiş ve öğretmen A.N. de okulu terk etmiştir. Akabinde okula polislerin gelmesiyle beraber okul müdürü öğretmenler odasında ve okulun diğer alanlarında okul müdürü vakarına yakışmayan bir tavırla öğretmen A.N. yi aramıştır. Bu anlatılan üzücü hadiselere okul öğretmenlerinin birçoğu şahit olmuşlardır.

Maalesef olaydan daha iki gün önce okula müdür olarak atanan Mahmut Doğan Sarıdoğan, tamamen önyargı ile bir bayan meslektaşımıza hiçbir insanın hak etmediği söz ve davranışlarla tağyir, hakaret ve iftiralarla dolu ithamlarda bulunmuştur.