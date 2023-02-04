Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, proje okullarının yönetici belirlenme usulüne ilişkin, “Proje okulları, adeta yandaş yönetici atama projesine dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çağrıda bulunuyor ve sınav esaslı bir sistemle proje okullarına yönetici ve öğretmen atama düzenini getirmesini bekliyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, proje okullarının yönetici belirlenme usulüne ilişkin, “Proje okulları, adeta yandaş yönetici atama projesine dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çağrıda bulunuyor ve sınav esaslı bir sistemle proje okullarına yönetici ve öğretmen atama düzenini getirmesini bekliyoruz” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube’nin kurum yöneticileri ile düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Geylan, burada yaptığı konuşmasında, “Türk Eğitim-Sen olarak her zaman ‘bir okul, müdürü kadar okuldur’ deriz. Bir okul müdürü; liyakati, donanımı, formasyonu, adabı ve üslubu ile o okulun standartları üzerinde değilse ya da liyakatli değilse, o okulda en kamil öğretmenler de görev yapsa, eğitimden istenilen verim alınamaz. Bu nedenle MEB yönetici atama süreçlerinin ehliyet üzerinden yürütülmesi çok önemlidir” diye konuştu.

Yönetici atama sisteminin liyakat ve ehliyet sistemine dayalı olarak bir hakkaniyet zemininde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Geylan, “Mülakat süreci yönetici atama sisteminden kökten kaldırılmalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak hem ilk atamalarda, hem görevde yükselmelerde hem de yönetici atamalarında mülakat marifeti ile yaşanan adaletsizlikleri dile getiriyoruz. Türk Eğitim-Sen olarak mülakattan korktuğumuz ya da üyelerimize güvenmediğimiz için karşı çıkmıyoruz. Hatta diyoruz ki; sendika temsilcileri mülakat komisyonlarında sadece gözlemci sıfatı ile yer alsın ya da mülakatta kamera kaydı alınsın. O zaman varız. Ama bu teklifimiz kabul görmüyor. Neden korkuluyor, ne gizlenmek isteniyor?” diye konuştu.

“Proje okulları yöneticileri MEB Yönetici Atama Yönetmeliği’ne tabi olmalıdır”

Geylan, proje okulları yönetici atama usulüne ilişkin şunları kaydetti: “Akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin sınavla girdiği proje okullarına öğretmen ve yönetici seçiminde objektif hiçbir ölçüt aranmıyor. Proje okulları Uganda Eğitim Bakanlığına mı bağlı? Bu okullarımıza yönetici atanırken de MEB Yönetici Atama Yönetmeliği esas olmalı ve sınavla alınmalıdır. Proje okulları, adeta yandaş yönetici atama projesine dönüşmüştür. Ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın okuduğu göz bebeğimiz bu okullarımızı heba edemeyiz. MEB’e çağrıda bulunuyor ve sınav esaslı bir sistemle proje okullarına yönetici ve öğretmen atama düzenini getirmesini bekliyoruz.”

Toplantıya Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, İLKSAN Denetleme Kurulu Başkanı İsa Barış, şube başkanı Ertekin Engin ve şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.