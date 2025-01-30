Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “2024 KPSS’ye giren ve yüksek puan alarak atama bekleyen genç meslektaşlarımız da inşallah 1,5 yıl beklemek durumunda kalmazlar” dedi.

Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelebilecek acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahele ekiplerine hızlı destek sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri bünyesinde gönüllü öğretmen ve personelden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi’nin (MEB AKUB) kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın AKUB’u biraz daha kurumsallaştırarak sahaya yayması daha uygun olacaktır. Çünkü ülkemizde deprem kuşağında yer aldığı için her zaman hazırlıklı olunmasında önemli fayda var. Öncelikli olarak bu tür afetlerde okul/kurumlarda alınacak tedbirlere yoğunlaşılması gerekiyor. MEB AKUB’u kurumsal bir hüviyete kavuştursun ki; 56 bin okulumuzda bir afet veya acil durumu olduğunda, müdahale edebilecek donanımda, yetkinlikte personel hemen hazır bulunsun.”

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına uygun bir değişim gerekmektedir”

Türkiye Kamu Sen’in Şubat ayında gerçekleştireceği kamu personel rejiminin detaylarına ilişkin bilgi veren Geylan, “Türk Kamu Personel Sisteminin temelini oluşturan 657 sayılı Kanun, 1965 yılında kabul edilmiş, mali hükümleri ise 1970 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak 60 yıla yakın süredir uygulanan bu sistem, değişen şartlar altında eski kalmıştır. Uzun yıllardır kamuda ücret sistemi karmaşık bir hal almış, kamu görevlileri mali haklarını dahi bilgi sahibi olmayacak hale gelmişlerdir. Atama, sicil, yer değiştirme, terfi gibi birçok konuda ise ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İşte Türkiye Kamu Sen bu eksiği gördüğü için Kamu Personel Rejimi nasıl olmalı, neler hedeflemeli noktasından yola çıkarak bir rapor hazırladık. Yeni bir Kamu Personel Rejimi için elimizi taşın altına koyduk, bütün imkân ve birikimimizle geleceğimizi şekillendirecek bir personel rejiminin kapılarını araladık. Geleceğe umutla bakan bir kamu çalışanı için, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına uygun bir değişim gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Temel ilkeler, amaçlar ve yapılması gerekenleri belirlediklerini kaydeden Geylan, “Liyakat, devlete sadakat, statü hukuku, görevde ve emeklilikte refah, temel prensiplerimiz oldu. Bu temel ilkelerimizden yola çıkarak, atama, görevde yükselme, tayinlerde liyakat esaslı bir yapıya geçilmesi, mülakat sisteminin kaldırılması, yazılı sınava öncelik verilmesi, devlet memurlarının statü hukukunun korunması, sözleşmeli personel çalıştırma kanununun asıl istihdam politikası haline getirilmemesi, kamuda güvencesiz istihdamın kaldırılması, devletin asli ve sürekli görevleri güvenceli ve kadrolu personel eliyle yapılması, temel ücret düzenlemesine geçilmesi, kamuda tüm personelin görevlerine, eğitim durumlarına ve niteliklerine uygun adil bir ücret almaları sağlanması için kapsamlı bir rapor hazırladık. Raporumuzu kamuoyuyla paylaştıktan sonra hem parlamentodaki karar vericilere hem de siyasi partilerimizin temsilcilerine ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“KPSS’de yüksek puan alarak atama bekleyen genç meslektaşlarımız da inşallah 1,5 yıl beklemek durumunda kalmazlar”

Eğitimin en büyük sorunlarından birisinin ücretli öğretmenlik uygulaması olduğunu kaydeden Geylan, şu ifadeleri kullandı:

“Valiliklerden sendikamıza gelen bilgilere göre, bu öğretim yılında 74 ilde 76 bin 888 ücretli öğretmen görevlendirildi. 71 ilde norm kadro ihtiyacı ise 87 bin 623’dür. Yani bu sayılar yıl gerçekleşen 20 bin atama ihtiyacının çok üstündedir. Her zaman söylüyoruz; eğitimin en önemli unsuru öğretmendir. Sınıflarımızda öğretmen olacak! Öğrenciler öğretmensiz kalmayacak! Dolayısıyla yapılması gereken en az ücretli öğretmen sayısı kadar öğretmen atanmasıdır. Bakınız, öğretmen adaylarımız 2024 KPSS’ye göre atama takvimini bekliyor. Çünkü 2023’e göre atanan öğretmenlerimiz daha yeni göreve başladı. 2024 KPSS’ye giren ve yüksek puan alarak atama bekleyen genç meslektaşlarımız da inşallah 1,5 yıl beklemek durumunda kalmazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklentimiz, atama takvimini bir an önce duyurması ve öğretmenlerimizin 1 Eylül’de görevlerine başlayacakları şekilde süreci başlatmasıdır.”

“Aile Yılı, ‘2024 Emekli Yılı’ gibi sözde kalmasın”

Aile birliğini sağlamanın hem Anayasanın hem de kültürümüz ve itikadımızın gereği olduğuna dikkati çeken Geylan, “Öğretmenlerimizin mazeret tayin başvuruları sonuçlandı. Ancak birçok öğretmenimizin talebi karşılık bulmadı. Aile birliğini sağlamak hem Anayasanın hem de kültürümüz ve itikadımızın gereğidir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz, özellikle eş durumu mazeretinden dolayı tayin talepleri karşılanamayan meslektaşlarımızı aileleriyle buluşturun, çocuklarımıza anne ve babalarıyla birlikte yaşama hakkını kazandırın. Aile Yılı, ‘2024 Emekli Yılı’ gibi sözde kalmasın. Aile yılının gereği olarak atılması gereken adımlar bir an önce hayata geçsin” diye konuştu.