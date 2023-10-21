Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Temsilciliği Olağanüstü Genel Kurulu il binasında düzenlenen kongrede Ahmet Bürhan güven tazeledi.

Kongre çoğunluğun sağlanmasından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gerçekleşen kongrede seçim oylamasına gidilmeden önce açıklamalarda bulunan Türk Eğitim-Sen Diyarbakır İl başkanı Ahmet Bürhan, gündemi değerlendirdi.

Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Ahmet Bürhan yaptığı açıklamada, “Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen, 1992 yılında sendikal mücadelesini tanımlarken, grevli toplu sözleşmeli, yönetime katılma hakkı ve kamu çalışanlarının siyaset hakkını içeren sendikal mücadelemizi vereceğiz düsturuyla ortaya çıkmıştır. Türk Eğitim-Sen yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli bir sivil toplum örgütü ve sendikadır” dedi.

Belirlenen yönetim kurulu listesinde Şube Başkanı Ahmet Bürhan yeniden seçilerek güven tazeledi.