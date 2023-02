Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e deprem bölgesinden edinilen tespitler doğrultusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in düzenlediği toplantıya katılarak, sahadan aldıkları tespitler doğrultusunda deprem bölgesinde yapılacaklara dair görüş ve önerilerini dile getirdi.

Genel Başkan Geylan, Türk Eğitim-Sen’in önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Fiziki kayıplarının yanı sıra ciddi psikolojik bir yıkım yaşamış olan bu öğretmenlerimizin sağlıklı ve verimli eğitim hizmeti vermesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla bölgedeki öğretmenlerimizden dileyenlerin öğretim yılı sonuna kadar başka illere görevlendirilmesi uygun olacaktır. Deprem bölgesinde görev yapan ve eş durumundan dolayı tayin isteyen öğretmenlerimize süre şartı aranmaksızın nakil hakkı verilmelidir. Öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının barınma sorunu temel problemdir. Dolayısıyla, kurulacak konteyner şehirlerde öğretmenlere öncelik verilmesi, okullarımızın açılabilmesi için ön koşul olarak değerlendirilmelidir. Okulların Adana, Kilis ve Şanlıurfa’da 1 Mart’ta açılacağı duyurusu gözden geçirilmelidir. Çünkü 6,4’lük son depremle birlikte yeni koşullar oluşmuştur. Mülki amirlerin, bölgedeki okul yöneticilerini ve öğretmenleri zoraki görevlendirmeleri doğru değildir. Yakınlarını kaybetmiş, şehir dışına zorunlu göç etmiş, enkaz altında kalan yakınları ve varlıkları için uğraş veren meslektaşlarımızın görevlendirmelerinde gönüllülük esas alınmalıdır. Yeni öğretmen ataması süreci bir an önce başlatılmalıdır. Türk Eğitim-Sen’in yıllardır dile getirdiği zorunlu hizmet tazminatı benzeri bir uygulama, depremin oluşturduğu yeni zor koşullarda görev yapan öğretmenlere yönelik olarak bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu tedbir, hem her şeye rağmen bölgede kalan hem de bölgeyi tercih edecek öğretmenlerimizi teşvik edecektir. Deprem bölgesinde dershane ve özel kurs imkanından yoksun kalan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için sınava hazırlık kursları düzenlenmelidir”