Uşak Kanyon Koleji konferans salonunda gerçekleştirilen törende TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan arasında akreditasyon sözleşmesi imzalandı.

Uşak Kanyon Koleji konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Ak Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, CHP İl Başkanı Koray Akgün’ün yanı sıra seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı akreditasyon sözleşmesi imza töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Mini piyano konseri sonrası açılış konuşmasını yapan Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan, “Dört kişilik Karahan ailesinin 3’ü sağlık sektöründe iken alın yazımız bizi eğitim sektörüne yönlendirdi. Bürokrasi yönetiminin çıkardığı zorluklara rağmen yılmadık, yıkılmadık, zarar etsek de ayakta kalmayı başardık. Velilerimizden, yerel basından niçin TED ile iş birliği yapmayı düşünüyorsunuz’ diye soruldu. Özel okul işletmeciliğinin para kazanmak değil imkan bulamayan zeki ve yetenekli çocukların elinden tutmak olduğunu biliyoruz. TED uzun yıllar çalışmalarımızı izledi ve şehrimizde Uşak’ta TED koleji açılmasının yolu da açılmış oldu” dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da imza töreninden önce yaptığı konuşmada; “95 yıl önce bize bir vasiyet bırakılmış, demişler ki benim evlatlarımı başkalarının eline bırakmayın, milli, yabancı dil de eğitim veren okullar kurun, şükürler olsun ki bugün 45 okulumuz, 2 akreditasyon okulumuz, bir de Üniversitemiz var. Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece 28 lise var ama 500’ün üzerin de misyoner lisesi var. 1941 yılında Uşakta ki misyoner lisesi kapandığı için 1953 yılında Uşak Lisesi açılmış. Ülkemiz de hala en büyük sosyal adaletsizlik eğitimdedir. Cebinde parası olanla olmayanın arasında uçurumun olduğu, parası olanın kazanma olanağının fazla olduğu, dershane baronlarına mahkum bırakıldığımız, çocuklarımızı zihinsel soy kırıma tabi tutup, dershanelerin kazanacağı paralar için okulu kıymetsizleştirdiğimiz bir sistemle mücadele ediyoruz. Bırakın da bu ülke de seçim kurtarmaktan nesil kurtarmaya fırsat gelsin. Nitelik yerine nicelik salgınına yol açarsak maalesef beka sorunu ile karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı.

Vali Dr. Turan Ergün, CHP Uşak Milletvekili Op. Dr. Ali Karaoba ile Ak Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul’un konuşmalarının ardından TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile Kanyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan tarafından akreditasyon sözleşmesi alkışlar arasında imzalandı.