Kazakistanlı Turan Ethno-Folk müzik grubu, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÜDAM) ağırlandı.

Turan Ethno-Folk müzik grubu üyeleri ile TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide sevenleriyle buluşan grup, merak edilen soruları cevapladı ve mini bir konser verdi.

Türk dünyasının küresel sesi

2008 yılında konservatuar öğrencileri tarafından kurulan Turan Ethno-Folk Müzik Grubu, sadece Kazakistan’ı değil tüm Türk Dünyası’nı temsil etme hedefiyle yola çıktı. İlhamlarını Türk dünyasının köklü enstrümanlarından ve benzersiz seslerinden alan grup, müziklerinde özgün bir tarz oluşturmayı amaçladı. Ortak dili ve enstrümanları paylaştıkları için grupları için ’Turan’ adını seçtiler. Turan Grubu, sadece Türk Dünyası’yla sınırlı kalmadı, neredeyse dünyanın her köşesinde konserler verdi. Toplamda yaklaşık bin 600 konserle Çin, Amerika, Fransa gibi ülkeleri de ziyaret ettiler. Grup üyeleri otuzdan fazla müzik aleti çalabiliyor. Müziğinde Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden esinlenen grup, bu zengin kültürü kendi müzikleriyle birleştiriyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türk müziği mirasıyla dinleyicileri ile buluşuyorlar

Turan Grubu’nun eserleri, Ertuğrul dizisi gibi projelerde de yer aldı. Aşık Veysel yılını kutlamak amacıyla Aşık Veysel’in ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını da yorumlayan grup, darbuka ve saz gibi Türkiye’den esinlenerek kullandıkları müzik aletlerini repertuarlarına eklediler. Şu anda Türkiye turnesinde bulunan grup üyeleri, 15’inci yıllarını kutlamanın ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılını anmanın heyecanını yaşıyorlar.

"Türkiye İkinci Evimiz Gibi"

TÜDAM’daki etkinlikte gelecekte Türkiye ile ilgili yeni projeler planladıklarını ve Türkiye’yi ikinci evleri olarak gördüklerini belirten grup ayrıca, Eskişehir’de yapacakları konser gelirlerini Türkiye’deki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.