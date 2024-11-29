Eskişehir Türk Ocağı’nda “Türküler Bizi Söyler” başlığıyla türkü programı düzenlendi.

Eskişehir Türk Ocağı Perşembe Sohbeti’nde Mehmet Uysal ve ekibi tarafından “Türküler Bizi Söyler” başlığıyla Türkü programı icra edildi. Gecede, Türk dünyasının ait türküler sunuldu.

Beyza Ayça Duman’ın seslendirdiği, türkülere bağlaması ile Mehmet Uysal, kabak kemane ile Vural Öznal ve ritim sazıyla Serkan Biraderler eşlik etti. Gece, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile sona erdi.