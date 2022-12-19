Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Türk Dünyasında Sosyal Hayat ve Çalışma Hayatında Kadın” konulu kurultay, 16-17 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Türk Dünyasında Sosyal Hayat ve Çalışma Hayatında Kadın” konulu kurultay, 16-17 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

“Türk Dünyasında Sosyal Hayat ve Çalışma Hayatında Kadın” konulu kurultay, Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin iş birliğinde 16-17 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Kurultaya, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, Merkez ve Şube Kadın Komisyonu Üyeleri, Genel Merkez Yöneticileri, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Kazakistan Eğitim, Bilim ve Yükseköğretim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aygül Mukaşeva, Türk Kadın Hareketi Derneği Başkanı Mine Bayram’ın yanı sıra, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kosova Türk Öğretmenler Derneği, Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Memur-Sen, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü’nün temsilcileri de katıldı.

“Üye artışını sadece işinizi iyi yaparak başardınız”

Burada konuşan Geylan, bir yılda 64 bin üye kaydı yaptıklarını belirterek, Türk Eğitim-Sen teşkilatına teşekkürlerini iletti. 64 bin üye kaydı oluşturmanın zor iş olduğunu ifade eden Geylan, “Hiç kimseye gayri ahlaki teklifte bulunmadınız, tehdit etmediniz, makam, mevki vaat etmediniz. Bu üye artışını sadece işinizi iyi yaparak başardınız. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

“Kadın çalışanlardan en büyük isteğimiz; daha fazla sorumluluk almaları ve talepkar olmalarıdır”

Kadınların sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde daha fazla sayıda ve aktif görevlerde yer alması gerektiğine dikkat çeken Geylan, Türk Eğitim-Sen’e üye kadınların da daha fazla sorumluluk almasını istedi. Geylan, “Kadın çalışanlardan en büyük isteğimiz; daha fazla sorumluluk almaları ve talepkar olmalarıdır. Özellikle kadınlarımızın iş yeri temsilciliğinde çok daha aktif yer almasını arzu ediyoruz. Bu hususta kadın meslektaşlarımıza güveniyoruz. Türk Eğitim-Sen bu sayede daha da güçlenebilir, faaliyetlerini daha etkin yürütebilir, alanlarda kendisini daha iyi ifade edebilir” ifadelerini kullandı.

"Bir ara unuttuk kendimizi, Atatürk bize bizi hatırlattı"

Türk kültürünün ve töresinin kadın-erkek ayrımcılığına dayanmadığını belirten Geylan, Türk tarihinde simge isimler olan Nene Hatun, Halime Çavuş, Gördesli Makbule, Tomris Hatun’u hatırlattı. Dünyanın birçok yerinde kadına değer verilmediği dönemde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara 5 Aralık 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlatan Geylan, “Bir ara unuttuk kendimizi, Atatürk bize bizi hatırlattı. Türk’e Türk’ü hatırlattı. Türk milletinin tarihte var olduğu andan itibaren töresinde kadın-erkek ayrımı yoktur” diye konuştu.