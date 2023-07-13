Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek Türk Boyları Şöleni’ni 17-23 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

26. Türk Boyları Şöleni için geri sayım başladı. Bir hafta sürecek şölene 14 ülkeden katılım sağlanacak. Bir yanda ekipler kent genelinde folklor gösterileri yaparken bir taraftan da şölen çerçevesinde bu yıl ilk kez yapılacak Türk Forumu düzenlenecek. Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe’de festivalle ilgili basın açıklaması yapıldı. Burada konuşma yapan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, 1998 yılında başladıkları Türk Boyları Kültür Şöleni’nin bu 26’ncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Festivalle ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Koyuncu, “YAFEM olarak Yalova’ya kültürel sanata katkı noktasında yine hazırız. Programın temel konusu yine halk oyunları üzerine kurulu ama geçmiş yıllarda Gazeteciler Buluşması, Siyasetçiler Buluşması diye başlattığımız faaliyetler vardı. Onları da bu yıl tek çatı altına toplayıp Türk Forum şekilde bir organizasyonla Türk dünyasının sunumuna açacağız artık. İlk defa deneyeceğiz bu formatı, inşallah bir aksilik problem olmadan bitiririz diye düşünüyorum. Bu sene organizasyonumuza 14 ülke ve topluluk katılacak. Pazartesi konuklarımız Yalova’ya gelecekler. Salı günü kortejle başlayacak programımız. 22 Temmuz akşamı Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda yapacağımız gala programıyla şölenimiz sona erecek” dedi.

Ardından YAFEM Başkan Yardımcısı Fikret Kır, yapılacak Türk Forum etkinliği hakkında detaylı bilgiler verdi.