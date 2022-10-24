Şuşa asıllı profesör-ressam Seyyar Aliyevin ile genç ressam Ali Tahmine’nin hazırladığı yağlı boya sergisi, Türk Dünyası Başkenti Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şuşa asıllı profesör-ressam Seyyar Aliyevin ile genç ressam Ali Tahmine’nin hazırladığı yağlı boya sergisi, Türk Dünyası Başkenti Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilan edilen ‘Şuşa yılı’ vesilesiyle hazırlanan yağlı boya resimleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca sergilenecek. Açılış programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zuar Allahverdizade, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve STK yetkilileri katıldı.

Yaklaşık 35 resimden oluşan serginin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şuşa’nın işgalden kurtarılması bir dönüm noktasıdır. Azerbaycan 44 günde gelen zafer sonucu, yıllardır işgal altında bulunan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardı. Karabağ’da yaşananlar Türkiye’nun duruşunun ne kadar önemli oluşunun göstergesidir. İki liderin aslında ne kadar uyumlu olduğunun göstergesidir. Türk Dünyası Kültür Başkenti emanetini Şuşa’ya devredeceğiz. Önümüzdeki yıl önemli organizasyonlarda onlara destek vereceğiz” diye konuştu.

Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zuar Allahverdizade ise, “30 yıl boyunca işgal altında olan topraklarımız geri alındı. Bugün düşmandan kurtarılmış topraklarımızın imar çalışmaları kardeş ülke Türkiye’deki şirketleri tarafından hızla devam etmektedir. Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri bir çok ülkeye örnek olmuştur” dedi.

Türkiye ile çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirten İSBAM Genel Başkanı Samir Adigozelli, “Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da böyle bir programı yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugünlere şükürler olsun ki, Şuşa’nın 270 yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan birlikteliği bizleri mutlu etmektedir. Gazilerimize sağlık, şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu.

İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir, "Bu sergi iki ülkenin dostluğu açısından çok önemli. Türk Dünyası Başkenti Bursa’da bunu sergilemekten gerçekten onur duyuyoruz. Emeği geçen ve sergimize gelen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu serginin ortaya çıkmasında emeği geçen herkse teşekkür ediyorum. Burada sizlerle olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Umarım yapmış olduğumuz resimler büyük beğeni alır” dedi.

Ressamlar tarafından yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi, Eroğan’a teslim edilmek üzere Bursa Valisi Yakup Canbolat’a teslim edildi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından davetliler, bir birinden güzel yağlı resim tablolarını inceleme fırsatı buldu.