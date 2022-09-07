Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle bu temaya uygun birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23. TÜRKSOY Opera Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle bu temaya uygun birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23. TÜRKSOY Opera Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde her yıl düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 23’üncüsü için geri sayım başladı. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da başlayacak olan konserler dizisi, daha sonra İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam edecek. Konser, 15 Eylül Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TÜRKSOY Opera Günleri’nde, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Damla Burcu Kılıç Sayın sahne alacak. Konserlerde, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’dan Fatıma Jafarzade-Ayyub Gulıev, Kazakistan’dan Uralhan Seılbekova-Shynggys Rassylkhan, Kırgızistan’dan Lulııa Babıch-Elgız Beıshenbaev- Atakhan Aıbek Uulu, Özbekistan’dan Malıka Normatova, KKTC’den Havva Demirağ ve Kuzey Makedonya’dan Eleonora Djodjoska sahne alacak. Türk dünyası ülkelerinden gelecek opera sanatçıları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak.

TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından 2022’nin ‘doğumunun yüzüncü yılında’ Azerbaycanlı ünlü besteci Fikret Amirov’u anma yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle 23. TÜRKSOY Opera Günleri de Amirov’a ithâfen gerçekleştiriliyor. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda 15 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da başlayacak konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlikte ayrıca Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf sergisi de sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Bursa’dan sonra İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam edecek konser dizisi 22 Eylül 2022 de sona erecek.