Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız ve beraberindeki heyet ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanan eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’yu ziyaret etti.

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız ve beraberindeki heyet ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanan eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’yu ziyaret etti.

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Kütahya Şube Başkanı Abdurrahman Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri ve kurucu üyeler Mimar Talha Saraçoğlu, Makine Mühendisi Ahmet Türk, BT Grup yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Cüneyt Erol, Türkiye Belediyeler Birliği Kütahya Şube Başkanı Nihat Helvacı ile birlikte Türk Dünyası Genel Merkezinde Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Kurucu Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci’yi ziyaret etti.

Heyet buradaki görüşmenin ardından Demirci ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne atanan Sinan Aksu’ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Kütahya Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Başkanı olarak Abdurrahman Yıldız iki farklı genel müdüre restorasyonlarda yenilikler ile restorasyonlarda yaşanan sorunlarla ilgili seminer düzenlenmesi hakkında ve vakıf camileri ve medreseleri içinde bulunan 20’ün üzerinde çeşmelerde akan sularla ilgili neler yapılabilir konusunda proje sundu.

Heyet, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten’i de ziyaret etti.

Ziyarette kurum ve kuruluşların ortak yapabileceği çalışmalar istişare edildi.

Eski Orman Bakan Yardımcısı Arif Özkaldı ile Belediyeler Birliği Genel Merkezi de ziyaret edildi.

Ankara ziyaretinde Bursa’da düzenlenecek olan “Deprem Gerçeği ve Bursa” konulu seminer üzerinde de görüş alış verişi yapıldı.