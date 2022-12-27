Keçiören Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulacak Türk Dünyası Korosu için başvuru tarihi 28 Ocak 2023’e kadar uzatıldı. Yetenekli olduğunu düşünen ve sesine güvenen kadın ve erkek seslerden oluşacak koro için 18 yaş üstü tüm sanatseverler değerlendirmeye alınacak.

Keçiören Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulacak Türk Dünyası Korosu için başvuru tarihi 28 Ocak 2023’e kadar uzatıldı. Yetenekli olduğunu düşünen ve sesine güvenen kadın ve erkek seslerden oluşacak koro için 18 yaş üstü tüm sanatseverler değerlendirmeye alınacak.

Türk Dünyası Korosu seçmelerine ilişkin bilgiler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde doğmuş ve Ankara’da ikamet eden tüm musikişinaslarımızı koro seçmelerimize bekliyoruz. Öz topraklarımızın nağmelerine birlikte ses vermek için Türk Dünyası Müziklerine ilgi duyan herkes seçmelere katılabilirler. Koromuz, Türk Dünyasının güçlü sesi Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Piyanist Cavid Abidov tarafından çalıştırılacak. Koro seçmelerimiz 28 Ocak 2023 Cumartesi saat 10.00’da, Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezimizde Konservatuvarımızın Genel Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karabulut, Azerin ve Cavid Abidov tarafından yapılacaktır” dedi.

Türk Dünyası Korosu’na başvuru için dileyen Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında bulunan başvuru linki üzerinden dileyen ise Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Belediye Konservatuvarı yönetim birimine yüz yüze başvuruda bulunabiliyor.