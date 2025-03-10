Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Türk Dünyası Kadın Milli Kıyafetleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiye başta Anadolu Üniversitesi TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Aysel Kaya ve TÜRKSOY Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı vekili Güler Fedai olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Kaya: "Sergi ile kadim geleneklerimizi yaşatmayı amaçladık"

Anadolu Üniversitesi TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Aysel Kaya sergi açılışında şu sözlere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Gününü onurlandırmak ve kutlamak amacıyla bir arada bulunmaktayız. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Yesevi Sanat Topluluğu’nun Türk Dünyası konseriyle Türk Dünyası’nın kültürel mirasını yansıtan Kadın Milli Kıyafetleri Sergisini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, kadim geleneklerimizi ve sanatımızı yaşatırken aynı zamanda kadınlarımızın gücünü, zarafetini de göz önüne sermekte. Bu sergiyle birlikte kadınlarımızın toplumumuzdaki vazgeçilmez değerini bir kez daha hatırlıyoruz."

Fedai: "TÜRKSOY çeşitli alanlarda birçok faaliyet gerçekleştiriyor"

TÜRKSOY Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı vekili Güler Fedai ise konuşmasında TÜRKSOY teşkilatına değinerek şunları aktardı:

"Türk Dünyası’nda kadın milli kıyafetleri sergisini Anadolu Üniversitesi eşliğinde, siz değerli katılımcılara sunmaktan TÜRKSOY teşkilatı olarak mutluluk duymaktayım. 12 Temmuz 1993 tarihinde Kazakistan’da, kültür ve sanat alanında imzalanan bir antlaşma ile kurulan uluslararası TÜRKSOY teşkilatı, Türk dili konuşan halkların dilini, tarihini, sanatını ve tüm kültürel değerlerini araştırmak, ortaya çıkarmak, korumak, tanımak ve gelecek nesillere ortak miras bırakma misyonunu edinmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin oluşturduğu TÜRKSOY Türk Kültürü Teşkilatı, kuruluşundan bu yana kültürel ve çeşitli alanlarda birçok önemli faaliyet gerçekleştirmektedir. Bugün ise değerli sanatseverlerle, Türk dünyasına ait kadın milli kıyafetlerimizi tanıtmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız."

Konuşmaların ardından "Türk Dünyası Kadın Milli Kıyafetleri" fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı. "Yesevi Sanat Topluluğu ile Türk Dünyası Konseri" ile devam eden etkinlikte "6 Devlet 1 Millet", "Dombra" ve "Mavi Boncuk" gibi parçalar icra edildi. Etkinlik sonunda TÜRKSOY Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı vekili Güler Fedai tarafından TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Aysel Kaya ve Yesevi Sanat Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Metin’e hediye takdim etti.