Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca “Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık” ana başlığı altında "Sağlık Sistemi ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi", “Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güven Topluluğu" ve “Şuşa Beyannamesi’nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi" konularında hazırlatılan raporlar yayımlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca “Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık” ana başlığı altında "Sağlık Sistemi ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi", “Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güven Topluluğu" ve “Şuşa Beyannamesi’nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi" konularında hazırlatılan raporlar yayımlandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından 12 Kasım 2021’de İstanbul’da toplanan Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde kabul edilen “2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi” ve “Türk Dünyası Vizyon Belgesi” çerçevesinde “Türk Dünyası 2040 Vizyonu: Bütünleştirici Ortaklık” ana başlığı altında "Sağlık Sistemi ve Politikalarında Türkiye Tecrübesi", “Anarşik Uluslararası Sistem İçinde Türk Dünyası Güven Topluluğu" ve “Şuşa Beyannamesi’nin Tarihi-Hukuki-Siyasi Analizi" konularında hazırlatılan raporlar yayımlandı. Alanında uzman kişiler ve akademisyenler tarafından hazırlanan raporlar, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" hedeflerine erişilmesi doğrultusunda planlandı.

Raporların hazırlanmasına öncülük eden Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın himayeleri çalışmalarımızda bize yol göstermiş ve güç katmıştır. Başta yazarlarımız olmak üzere emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.