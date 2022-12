Kocaeli’de yaşayan Türk dövüş ustası Sijo Yüksel Yılmaz, Kahire’de Jeet Kune Do semineri verdi. Katılımcılara felsefi ve teorik anlatımlarda bulunan Yılmaz, pratik teknikler de sergiledi.

Kocaeli’de yaşayan Türk dövüş ustası Sijo Yüksel Yılmaz, Kahire’de Jeet Kune Do semineri verdi. Katılımcılara felsefi ve teorik anlatımlarda bulunan Yılmaz, pratik teknikler de sergiledi.

Kahire’de 5 gün süren Jeet Kune Do (JKD) semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını New York’tan gelen Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Abdullatif yaptı. Organizasyonu Afrika Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Muhammed Ashur yönetti. Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Teknik Kurul Başkanı olarak görev yapan Sijo Yüksel Yılmaz da Türkiye’den davet edildi. Afrika Jeet Kune Do Federasyonu ayrıca hakemlik semineri için Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdulvahid Alagöz ile yardımcısı Ahmed Vahba’yı da davet etti.

Türk dövüş ustasından seminer

Merkezi Kahire’de bulunan Afrika Jeet Kune Do Federasyonu, merkezi New York’ta bulunan Dünya Jeet Kune Do Federasyonu’nun nezaretinde gerçekleştirdiği organizasyonda Türk dövüş ustası Sijo Yüksel Yılmaz seminer verdi. Her biri çeşitli branşlarda antrenör olan ve Jeet Kune Do (JKD) öğrenmek isteyen katılımcılara felsefi ve teorik anlatımlarda bulunan Yılmaz, pratik teknikler de sergiledi. 5 gün süren seminer, Kahire’nin tarihi bölgeleri ve Gize’deki piramitler bölgesi gezisiyle sona erdi. Bir sonraki organizasyonun ise Cezayir’deki eğitim ve hakemlik semineri olduğu öğrenildi. Öte yandan, 2. Dünya Jeet Kune Do Şampiyonası Mart 2023’te Sri Lanka’da düzenlenecek.