Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı’nda 100 gemi ile geçiş töreni havadan görüntülendi. Boğazda görsel şölen oluşturan gemiler, dosta güven düşmana korku verdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş töreni yapıyor. TCG Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz’dan geçiş yapıyor. Gemilerin geçişi dron ile görüntülendi. Boğazda görsel şölen oluşturan gemiler, dosta güven düşmana korku verdi.