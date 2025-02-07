Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil klinik aracında sağlık taramaları gerçekleştirdi.

TİKA, Yeryüzü Doktorları ve yerel partner Cambodia HBB Aid Organization iş birliğiyle 20-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Eau-Raing Ov, Po Nhea Krek, Kandal ve Por Sat bölgelerinde kapsamlı sağlık hizmetleri sunuldu.

Yapılan sağlık taramaları kapsamında 2 bin 446 kişiye ulaşılarak çocuklar ve ailelerin sağlık durumu değerlendirildi. Bu süreçte, özellikle aşılama programları, beslenme durumu ve genel sağlık kontrolleri üzerine yoğunlaşıldı.

Yerel doktorlarla kurulan iş birliği sayesinde yalnızca bireylerin sağlık durumu değerlendirilmekle kalmadı aynı zamanda bölgedeki sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler de gerçekleştirildi.

TİKA ve Yeryüzü Doktorları’nın yürüttüğü bu sağlık kampanyası, Kamboçya’daki yerel sağlık sistemine destek vererek erken teşhis ve müdahale süreçlerini güçlendirmeyi amaçladı.