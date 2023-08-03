Doç. Dr. Fatih Mehmet Hanege, dünyanın önde gelen plastik cerrahi dergisi Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery’de yer aldı. Doç. Dr. Hanege, Türkiye’de de birçok ünlü ismin cerrahı olarak yer alıyor.

Rinoplasti alanında önemli çalışmaları bulunan Doç. Dr. Fatih Mehmet Hanege, dünyanın önde gelen plastik cerrahi dergisi Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery’de (JPRAS) yer aldı. Uluslararası kabul gören çalışmaları ile dünyanın önde gelen cerrahları arasında görülen Doç. Dr. Hanege, Türkiye’de de birçok ünlü ismin cerrahı olarak yer alıyor.

Doç. Dr. Fatih Mehmet Hanege, kurmuş olduğu World Este Point markası ile konusunda uzman doktorları, JCI sertifikalı hastaneleri ve tedavi alternatifleri ile sağlık turizminde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Estetik hizmeti veren World Este Point; plastik cerrahi, diş tedavileri ve saç ekimi gibi birçok branşta aktif olarak uzman doktorlar tarafından hizmet veriyor.

Verilen bilgiye göre; World Este Point; Doç. Dr. Fatih Mehmet Hanege ile rinoplasti alanında yeni metotlar uyguluyor. Özellikle etnik burun estetiği alanında hassas ve detaylı bir uzmanlık alanı gerektiren cerrahi ve estetik işlemler yapan Doç. Dr. Hanege, etnik burun estetiğinin ideal koşullarda yapılabilmesi için yeni nesil tedavi yöntemleri konusunda çalışmalar yürütüyor.

Doç. Dr. Hanege çağımızın en çok tercih edilen estetik ameliyatlarından biri olan rinoplasti çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Hastalarımıza profesyonel ve güvenilir bir hizmet vermek için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. En çok talep benimde uzman olduğum rinoplasti alanında olmaktadır. Rinoplasti ameliyatı sonrası hasta memnuniyetini belirleyen iki ana faktör vardır. Bunlardan biri hastanın görünüş olarak memnun kalması, diğeri ise hastanın rahatsızlık duyduğu semptomlarının fonksiyonel olarak giderilmesidir. Estetik açıdan başarılı bir sonucun yanı sıra, rahatsızlık duyulan semptomları saptıyor ve bunlara eş zamanlı olarak cerrahi işlem esnasında müdahale ediyoruz. Bu nedenle hastalara ameliyat öncesi yapılan yüz analizinin yanı sıra burun patolojilerini de değerlendiriyoruz ve aynı cerrahi seansta patolojiyi ortadan kaldıracak ek cerrahi girişimler planlanlıyoruz."