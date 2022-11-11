Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu zirvesi başladı. Liderler zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu zirvesi başladı. Liderler zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde, “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları (TDT) 9’uncu Zirvesi Özbekistan’ın Semerkant şehrinde başladı. TDT liderleri zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Mirziyoyev zirvenin açılış konuşmasında, jeopolitik çatışmalar, küresel kriz ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla ilgili karmaşık sınamalar geçirdiklerini belirterek, “Bu nedenle mevcut tehlikeli durumda acil sorunların çözümü konusunda ülkelerimizin ortak yaklaşımlar belirlemesi ve çalışmalarını koordine etmesi son derece önemli” dedi.

Her türlü zorluğu dostluk, işbirliği ve karşılıklı destek sayesinde çözüme kavuşturmak gerektiğinin altını çizen Mirziyoyev, “Son bir yılda teşkilatımızda Türkiye’nin dönem başkanlığı sırasında çeşitli alanlarda birçok çalışma yapıldığını ve karşılıklı işbirliğimizin daha aktif hale geldiğini özellikle belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Özbekistan olarak dönem başkanlığı sırasında Türk Dünyası Vizyonu 2040 kavramının ve bugün kabul edilecek TDT’nin 5 yıllık stratejisini etkin bir şekilde uygulamak niyetinde olduklarını dile getirdi. “Büyük potansiyelimiz ve fırsatlarımızın henüz tam olarak kullanılmadığı bir gerçektir” diyen Mirziyoyev, öncelikle işbirliğinin ekonomik ve ticari temelinin güçlendirmesi gerektiğini kaydetti. Mirziyoyev, “Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ticaret toplam ticaretimizin sadece yüzde 4’ünü teşkil ediyor. Geri kalanı ise üçüncü ülkelerin payına tekabül ediyor. Elbette hiçbirimiz bu durumdan memnun değiliz” dedi.

Ayrıca TDT ülkeleri arasındaki gümrük ithalat tarifelerinin yüksek oranlarda kaldığına dikkati çeken Mirziyoyev, “Bu stratejik alandaki durumu kökten değiştirmek ticaretin yatırımın ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için teşkilatımızın bünyesinde yeni ekonomik bölgeler oluşturma girişimini ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu. Mirziyoyev, bu planı gerçekleştirmek için teşkilatın üye ve gözlemci ülkeleriyle dünyanın önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla her yıl Türk Uluslararası Ekonomi Forumunu düzenlemeyi önerdi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in de yer aldığı zirvede liderler üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki çok taraflı işbirliğinin kilit konularını ele alacak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Teşkilatın dönem başkanlığının Türkiye’den Özbekistan’a geçeceği zirvede TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dâhil olmak üzere bir dizi karar alınacak ve Semerkant Bildirisi imzalanacak.