Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kuruldu. Birliktelik kapsamında, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması gibi konular ile ilgili iş birliği yapılması hedefleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri arasında Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kuruldu. Birliktelik kapsamında, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması gibi konular ile ilgili iş birliği yapılması hedefleniyor.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin kurulması amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin bankalar birlikleri ile arasında imza töreni gerçekleşti. Birliktelik kapsamında, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapılması hedefleniyor. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecek. Konsey, banka birlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini doğru değerlendirerek, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi, sektöre ilişkin konu ve çözümler istişare edilerek tecrübelerin paylaşılması amacıyla faaliyet gösterecek.

Açılış konuşmasını TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yaptığı törene, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Kazakistan Cumhuriyeti Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Marat Baitokov, Kırgızistan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anvar Abdraev, Özbekistan Bankalar Birliği Dış İlişkiler Direktörü Takhir Babamuradov ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik katıldı.

Ayrıca toplantıya gözlemci olarak Gürcistan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dzneladze, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal ve Macaristan Bankalar Birliği Genel Sekreteri Levente Kovacs katıldı.

“Devletlerimiz arasında ekonomimizi somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz”

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerini geliştirmek istediklerini vurgulayan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, “Bu sayede, devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ülkelerimiz ve bölgemizi ilgilendiren meseleleri konuşmak ve ilerleme için adımlar atarak Bankalar birlikleri arasında iş birliğini geliştirmek, bankacılarımızın ve iş insanlarımızın taleplerini doğru değerlendirmek en önemli hedeflerimizdir” ifadelerini kullandı.

“Kurulacak iş birlikleriyle ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin çok daha güçlü hale geleceğini biliyoruz”

Bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için sektöre ilişkin konu ve çözümlerimizi istişare ederek tecrübelerimizi paylaşmayı hedeflediklerini ifade eden Çakar, “Gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar, seminerler düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamalarını paylaşacağız. Dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapmak istiyoruz. Birliklerimizin ve üyelerimizin yakın ve koordineli etkileşimi ve her alanda kurulacak iş birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin çok daha güçlü hale geleceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Çakar sözlerine şöyle sonlandırdı: “Bizler, Türk Dillerini Konuşan Devletlerin birlikleri olarak çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde imzalarımızla belgeye bağlıyoruz. Bugün aramızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir süre içinde daimî üye olarak bizimle beraber olmasını bekliyoruz. Ayrıca, bugün misafir olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da bizlerle birlikte olacağına inanıyoruz” diye konuştu.