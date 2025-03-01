Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ’Oku-Yorum, Yazı-Yorum’ projesi kapsamında, Bayburt Fen Lisesi tarafından Türk Destanları Okumaları Bayburt İl Paneli düzenlendi.

Panel, Bayburt Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde Bayburt Fen Lisesi öğrencileri görev alırken, etkinliğin sonunda öğrencilere kılavuzluk eden Doç. Dr. Tuğba Akkoyun, Doç. Dr. Kenan Azılı ve Öğr. Gör. Recep Aslanoğlu ile Bayburt Fen Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Kuddusi Dursun ve Recai Hançer’e teşekkür belgeleri il protokol üyelerince takdim edildi.

Halk edebiyatında yer alan destanların aktarıldığı panel, Türk kültürünü ve edebiyatını daha yakından tanımak, öğrenmek ve tartışmak adına önemli bir adım oldu.