Dijitalleşmede öncü Türk deri ihracatçıları ayakkabıda yüzde 71 artış, saraciyede yüzde 42 artış sağladığı ana pazarı İtalya’da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Metaverse altyapısında ürünlerini sergileyecek.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 17-20 Haziran tarihleri arasında bu sene ikinci kez Avrupa ve dünyanın en önemli ayakkabı ve saraciye fuarlarından İtalya Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenliyor.

“Deri ve deri mamulleri ihracatı 865 milyon dolara ulaştı”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “2022 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracata imza attık. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için İtalya’yı en önemli hedef pazarlardan biri olarak görüyoruz. İtalya dünyanın en büyük deri ürün ithalatçılarından biri, yıllık 10 milyar doların üzerinde ayakkabı ürünleri ithalatı var. Ocak-Mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız yüzde 7 artışla 865 milyon dolara ulaştı.” dedi.

Rekor katılım

Başkan Zandar, İtalya’ya 2023’ün ilk 5 ayında 60 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını açıklayarak, saraciye ihracatında yüzde 45, ayakkabıda yüzde 3,6 artış yaşandığına dikkat çekti. Zandar, “Expo Riva Schuh Fuarı’na 2023 yılı Ocak ayında 41 firma ile Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptık. Bu sefer 47 firma ile gideceğiz ve bin 300 metrekarelik stant alanında ithalatçıları ağırlayacağız. 47 firmanın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik şu an dek Birliğimizin ulaştığı en fazla milli katılımcısı sayısına sahip. Türkiye’den fuara katılım pandemi öncesine göre iki kattan fazla arttı. Son fuarda 111 Türk katılımcı ile ülkemiz ev sahibi İtalya’dan sonra en yüksek katılıma sahip ülke konumundaydı. Katılımcı firmalarımız ziyaretçilerden yüksek oranda sipariş alıyor, özellikle koleksiyon hazırlayan firmalarımız için fuarın önemi gittikçe artıyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları Metaverse’de ürünlerini sergiliyor

Zandar, pandemi döneminde dünyanın ilk dijital fuarına imza attıklarını hatırlatarak, “Expo Riva Schuh Fuarı’nın birinci edisyonunda bir ilke daha imza atarak firmalarımızın ayakkabı ürünlerini Metaverse ortamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EIB trend alanında fuar ziyaretçilerine göstermiştik. Bu sefer de firmalarımıza ait toplam 65 ürünü artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında sergilenecek. EİB Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünlerimizi üç boyutlu 360 derece inceleme şansını yakalayacak. Fuar çerçevesinde Türkiye milli katılımı dışında bu tarz yeni bir projeyle katılımcı firmaların ve ürünlerinin tanıtımını yapan başka bir ülke daha yok. Ülkemizin dijitalleşme yolunda önemli bir mesafe kat etmesini sağlayacak bu atılımımızdan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

İtalya’ya ihracatta ayakkabı ve saraciye yükselişte

İtalya, 2022 yılında yüzde 48 ivmeyle 145 milyon dolar ihracat seviyesiyle en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı yaptığımız 3’üncü ülke konumunda. 2022’de İtalya’ya yüzde 47 artışla 53 milyon dolarla mamul deri ve kürkler, yüzde 71 artışla 48 milyon dolarlık tutarla ayakkabı, yüzde 42 artışla 31 milyon dolarla saraciye, 11 milyon dolarlık deri kürk ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.