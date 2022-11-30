Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Yunanistan’ın tam gaz silahlanmaya devam ettiğini ifade ederek, “Yunanistan’ın Larissa şehrinde yer alan hava üssüne, ABD’nin 8 adet gelişmiş MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava aracı konuşlandırdığı söyleniyor” dedi.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Yunanistan’ın tam gaz silahlanmaya devam ettiğini ifade ederek, “Yunanistan’ın Larissa şehrinde yer alan hava üssüne, ABD’nin 8 adet gelişmiş MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava aracı konuşlandırdığı söyleniyor” dedi.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Yunan basınının ABD’nin MQ-9 SİHA’ları konuşlandırma işlemlerini 12 Kasım’da tamamladığını yazdığını söyledi. Larissa üssüne ABD’nin MQ-9 tipi SİHA’lara ek olarak ilgili ekipman ve personelin de yerleştirildiğinin konuşulduğunu belirten Kaymaz, “Yanı sıra, Yunanistan, İsrail ile yaptığı müzakereler neticesinde hava ve deniz kuvvetleri bünyesinde kullanmayı planladığı SPIKE NLOS füzelerini almak üzere adım attı. Sözleşme toplamda 270 milyon euro miktarında bir bedeli kapsamakta ve 27 adet sistem SPIKE NLOS füzesini içerecektir. Alımı üzerine İsrail ile müzakere edilmiş olan SPIKE NLOS füzelerinin, Yunanistan askeri kuvvetler envanterinde bulunan AH-64 Apache helikopterlerinin potansiyel kabiliyetini artırmak niyetiyle AH-64’lere entegre edileceği ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kaymaz, değerlendirmesinin devamında, “Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği başarılı hava harekatları devam ederken, Yunanistan’ın adeta bir müstemleke ülke gibi topraklarını büyük güçlere açarak silahlandırılmış bölge haline getirmeye çalışması, bu konuşlanmaların Türkiye’ye karşı olduğunu yine akıllara getiriyor. Zira ABD’nin bölgede sahadaki ’stratejik ortakları’ olarak nitelendirdiği PKK/PYD’nin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulması, ABD’nin besleyip büyüttüğü stratejik ortaklarının vurulması anlamına geliyor. İsrail’in de PKK/PYD’ye karşı durmadığı, açık olmasa da zaman zaman kapalı destek verdiği bilinen bir gerçek. Türkiye büyük bir devlettir. Egemenliğine ve gücünü kırmaya yönelik tüm bu oynanan oyunların farkındadır. Gereğini yapacaktır” dedi.