Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, "Bugün Türkiye, Rusya ve Ukrayna’yı aynı masada oturtabilen tek devlettir. Bu son derece önemlidir. Masada askeri, sivil, dış işleri personeli, tarım bakanlığı ilgilileri, ülkelerin üst düzey yöneticileri, hepsi bir araya getirilmiş vaziyette oturmaktadır” dedi.

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, "Bugün Türkiye, Rusya ve Ukrayna’yı aynı masada oturtabilen tek devlettir. Bu son derece önemlidir. Masada askeri, sivil, dış işleri personeli, tarım bakanlığı ilgilileri, ülkelerin üst düzey yöneticileri, hepsi bir araya getirilmiş vaziyette oturmaktadır” dedi.

TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yaptırımlar sebebiyle Karadeniz sahillerinde bekleyen 25 milyon tondan fazla tahıl yüklü geminin dün Türkiye’nin girişimleriyle dünya pazarına ulaştırılması için kurulan güvenlik koridoru aracılığıyla Odessa’dan yola çıktığını hatırlattı. 25 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun tüm kontrolleri İstanbul’da kurulmuş olan Müşterek Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirileceğini belirten Kaymaz, “Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA’larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek” dedi.

Kaymaz, “Esasen Türk karasularından geçen gemilerin Türkiye dışındaki ülkeler tarafından arama yapması uluslararası hukuka ve karasularımızdaki Türk egemenliğine aykırı olmasına rağmen, durumun aciliyeti sebebiyle ve bir istisna olduğu düşüncesiyle Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız mutlaka gerekli önlemleri almış, sonraki aşamalarda uluslararası hukuk ve egemenliğimize risk oluşturmayacak şekilde uygulamaları düzene sokacaklardır. Bugün yaşanan bu tahıl ulaştırma meselesi bölgesel bir meselenin çok ötesinde küresel bir meseledir. Zira bu mesele Afrika’dan Avrupa’ya Asya’ya herkesi etkileyen, dünya nüfusunun gıdaya erişimini etkileyen son derece kritik bir sorundur. Şu bilinmektedir ki 25 milyon ton tahıl bu yıl dünya gıda pazarlarına gönderilemezse dünyada gıda kıtlığına neden olabilecek bir konjonktür oluşmuş durumdadır. Bununla birlikte, halihazırda ekonomik kriz ile sarsılmış olan dünya pazarları ve finansal veriler göz önüne alındığında bu koridorun açılamaması durumunun küresel enflasyona ciddi etkisi olacak bir durum olduğu da bilinmektedir” ifadelerinde bulundu.

Kaymaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün gerçekleştirilmekte olan tahıl sevkiyatı, dünya açısından çok önemli bir çözüm ve katkı barındırmaktadır. Dünya tahılın sevkiyatı ile rahatlamış vaziyettedir. Umarız dünya olarak önümüzdeki yıllarda dünya gıda temini konusunda endişelenmek durumunda kalmayız. Bugün Türkiye, Rusya ve Ukrayna’yı aynı masada oturtabilen tek devlettir. Bu son derece önemlidir. Masada askeri, sivil, dış işleri personeli, tarım bakanlığı ilgilileri, ülkelerin üst düzey yöneticileri, hepsi bir araya getirilmiş vaziyette oturmaktadır. Bu sevkiyatın kendisi kadar önemlidir. Burada bu çok önemli başarıdan ötürü Dış İşleri Bakanlığımızı kutlamamız gerekir. Bir mekanizma oluşturma konusunda Milli Savunma Bakanlığımızın da elbette önemli katkıları olmuştur. Fakat, diplomasiyi yürütmek, tarafları bir araya getirmek, görüşmelerde diplomatik hamlelerle başarı sağlamak Dışişleri Bakanlığımızın önemli bir başarısıdır. Dışişleri mensuplarımızı tebrik etmek gerekir. "Tahıl koridoru" ekonomi ve gıda anlamında olduğu kadar Türkiye’nin bölgedeki gücünü dünyaya yansıtmak açısından da önem taşımaktadır. Bazı hususlarda tartışmalar yapılsa da bunlar ana başarıyı gölgede bırakacak konular değildirler. Bu başarı, bizim artık dünyanın barış, istikrar ve güvenliğine katkı sağlayan, küresel çözümler oluşturan bölgesel bir güç olduğumuzun önemli bir göstergesidir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği rotadır.”