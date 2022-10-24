Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından düzenlenecek WAD Türkiye Şampiyonası’nda köpek ırkları birincilik için yarışacak.

Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından düzenlenecek WAD Türkiye Şampiyonası’nda köpek ırkları birincilik için yarışacak.

Çorum’da düzenlenecek yarışmayla Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılmasını hedeflendiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kangal, akbaş, malaklı, boz çoban, Karadeniz çoban, zerdeva, Tonya finosu, Türk palisi ve Türk tazısı saluki ırklarının yarışacağı etkinliğimiz İtfaiye yanı Kültür Park’ta 30 Ekim Pazar günü saat 08.30’da üye kaydı işlemleriyle başlayacak” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “9 kategoride yarışacak köpekler ırkları özelliklerine göre değerlendirmeye alınacak olup, derece alan köpek sahiplerine ödül verilecek. Bu özel etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.