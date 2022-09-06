Türk bilim insanları tarafından INVAMED Laboratuvarlarında geliştirilen ve 80 ülkede sağlık otoritelerince onaylanan VenaBLOCK, varis tedavisinde yüzde 98 başarı oranı ile kalıcı bir çözüm sunuyor.

Türk bilim insanları tarafından INVAMED Laboratuvarlarında geliştirilen ve 80 ülkede sağlık otoritelerince onaylanan VenaBLOCK, varis tedavisinde yüzde 98 başarı oranı ile kalıcı bir çözüm sunuyor.

Havaların ısınmasıyla varisler hem görsel hem de fiziksel etkileriyle hastalara zorluk yaşatıyor. Özellikle yaz aylarında bacak ağrısı, şişlik ve kramp olarak kendini gösteren varislerden, kozmetik açıdan da birçok kişi mağdur oluyor. INVAMED Laboratuvarları’nda Türk bilim insanlarının geliştirdiği ve 80 ülkedeki sağlık otoritelerince onaylanan VenaBLOCK, yüzde 98 başarı oranı ile etkili ve kalıcı bir çözüm sunuyor.

Variste kalıcı çözüm: VenaBLOCK tedavisi

Varis oluşumu hakkında detaylı bilgiler veren uzmanlar ise, varis oluşumunun en önemli nedeninin genetik yatkınlık olduğunu ve aşırı kilo, gebelik, hareketsiz yaşam, sürekli ayakta durarak çalışmak gibi nedenlerin varis yapan etkenler olduğunu söylüyor. Uzmanlar varis tedavisinin ise, iğneyle damarın içerisine bir katater yardımı ile girildikten sonra, bası uygulayıp damarın tamamı yapıştırılarak gerçekleştiğini anlatıyor. Hem doktorlar hem de hastalar için oldukça konforlu, ağrısız, acısız ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan yeni tedavi seçeneği ise Türk bilim insanlarınca geliştirilen VenaBLOCK olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi sonrasında hastalar günlük yaşam aktivitelerine ara vermeden devam edebiliyorlar. Sadece dakikalar süren bir operasyon neticesinde hastalar aynı gün taburcu oluyor.