Adana’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan CHP’li Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın etkinlik alanında kurulan platforma çıkarken eline verilen 2 Türk bayrağından birini yere atmasına tepkiler sürüyor.

Adana’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan CHP’li Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın etkinlik alanında kurulan platforma çıkarken eline verilen 2 Türk bayrağından birini yere atmasına tepkiler sürüyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile eline aldığı Türk bayraklarından birini yere atan CHP’li başkana tepki gösterdi. Sözen ve Gündüz yaptıkları açıklamada, “Etkinlikte 2 Türk bayrağından birini alıp diğerini yere atan CHP’li Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptığı bu çirkin hareketle haddini ve maksadını aşmıştır. Ülkemizin bağımsızlık sembolü olan, al rengini şehitlerimizin kanından alan, onur ve şerefimizin timsali Türk bayrağımızı yere fırlatan Zeydan Karalar’ı esefle kınıyoruz. Zeydan Karalar bu çirkin, kabul edilemez hareketi ile şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık etmiştir. Bu hareketi ile 5237 sayılı TCK’nın 300. maddesine muhalefet ederek suç işlemiştir. Bu kanun maddesi hükmüne göre ‘Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Bu suçu işlediği sabit olan Karalar’ın bu kanun ile cezalandırılmasını talep ediyoruz. Daha önce Adana’da şehit ailemize hakaret ederek işten çıkaran Karalar’ın milli ve manevi değerlerimizle sorununun olduğunu düşünüyoruz. Şehit ailemize karşı hukuksuz bir tutum içine giren bu zatın Adana’da yaptığı faaliyetler ve dirsek temasında olduğu kişiler yakından incelendiğinde PKK ve HDP’ye sempati duyduğu, HDP’lilere yaranmak için büyük çaba içinde olduğu açıkça görülmektedir. Karalar’ın mukaddes değerimiz olan bayrağımıza yaptığı bu saygısızlık asla cezasız kalmamalıdır. Şehit aileleri ve gazileri olarak bu konunun takipçisi olacağımızın ve durum hakkında Ankara Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.