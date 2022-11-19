Avrupa Kick Boks Şampiyonası finalinde Azeri rakibini yenerek şampiyonluğunu ilan eden Eskişehirli milli dövüşçü Emre Karaca, "Türk Bayrağı için gece gündüz demeden çok çalıştım" dedi.

Avrupa Kick Boks Şampiyonası finalinde Azeri rakibini yenerek şampiyonluğunu ilan eden Eskişehirli milli dövüşçü Emre Karaca, "Türk Bayrağı için gece gündüz demeden çok çalıştım" dedi.

Eskişehirli milli dövüşçü Emre Karaca, Antalya’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibi Mahammad Imanov’u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 57 kilogramda ringe çıkan Karaca, müsabakayı geriden gelerek kazandı. 39 farklı ülkeden ve yaklaşık 1500 sporcunun katılım gösterdiği Avrupa Şampiyonası’nda birincilik madalyasına layık görülen Karaca, "Türk Bayrağı’nı kürsüde dalgalandırabilmek için gece gündüz demeden çok çalıştım" şeklinde konuştu.

"Herkes uyurken ben antrenman yaptım"

Ailesi başta olmak üzere salondaki öğrencilerinin ve milli takım antrenörlerinin bu başarıya katkı sağladığını ve kendisinin her zaman destekleyicisi olduklarını dile getiren tecrübeli sporcu Karaca, "İki gün önce de Dünya Şampiyonu’nu yenmiştim ve onun morali ile müsabakaya çıktım. Şampiyonluğumu ülkeme adıyorum. Benden desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Sabahları insanlar uyurken ben antrenman yaptım ve hep bu anı hayal ettim. Şu anda da Türk Bayrağı’nı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyorum" şeklinde konuşarak duygu ve düşüncelerini beyan etti.