Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadın, giyim mağazasına asılı Türk bayrağını aşağı indirip üzerine bastı. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kadın, adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Alanya ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan F.U. isimli kadın, Atatürk Caddesi Bostancıpınarı Kavşağı’nda bulunan bir giyim mağazasının önünde Cumhuriyetin 100. yılı için asılan Türk bayrağını asıldığı yerden sökerek, ayağının altında çiğnedi. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemede kadının akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.

“Hala o stresi yaşıyorum”

Olayın yaşandığı anı anlatan dükkan çalışanı Nesrin Ercömert, “O an oturuyordum dükkanda. Bir de baktım astığımız bayrağın mangalları yere düştü o an. Dışarı çıktım, baktım bayrak yerde ama oradan gelene kadar bir bayan geçti. Aklımdan geçmedi değil, acaba o mu onu yaptı diyerekten çıktım. Çocuklar bayrağı verdi, dedi ki, ’Abla o bayan yaptı’. Dükkanda kimse yoktu. Hani dükkanda birisi olsaydı farklı şeyler olabilirdi. Yani o gün bugün hala o stresi yaşıyorum. Ne diyebilirim?” dedi.

Olay anını anlatan bir vatandaş da, “Bayrağı yere atıp gitti. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyorlar. Akli dengesi yerinde birisi değil. Biz de bayrağı yerden alıp iş yerine geri verdik. O an millete el kol hareketi de yapıyordu” diye konuştu.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen F.U., adli kontrol şartıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.