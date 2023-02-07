Depremin yerle bir ettiği Adıyaman’da enkazda yere düşen Türk bayrak yeniden asıldı.

Depremin yerle bir ettiği Adıyaman’da enkazda yere düşen Türk bayrak yeniden asıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin en büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Adıyaman’da ekipler, enkaz altındaki canlı kişilere ulaşmaya çalışıyor. Yıkılan bir binanın üzerinde bulunan 2 adet Türk bayrağı vatandaşlar ve ekipler tarafından enkaza yeniden asıldı.

Enkazın önünde ateş yakan ve yakınlarının çıkarılmasını bekleyen yaşlı vatandaşlar, ömürlerinde hiç böyle bir doğal afet ve deprem görmediklerini dile getirdi.