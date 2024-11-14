Hatay’da önüne Türk bayrağı astığı kamyonetiyle insan kaçıran şahıs, aracının kasasındaki göçmenlerle birlikte yakalandı. Ekiplerin çalışmalarını neticesinde 13 göçmen yakalanırken, 4 insan taciri mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde; 7 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan araçlar içerisinde Türkiye’de geçerli ikamet izni olmadığı tespit edilen toplam 13 yabancı uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelileri F.U., C.O., H.İ.Y. ile C.U. yakalanarak gözaltına alındı, 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. Şahsın göçmen taşıdığı aracının önüne Türk bayrağı asmasıysa dikkat çekti.