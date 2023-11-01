Bilecik Valisi Şefik Aygöl küçük kıza ve ailesine misafir oldu.

Bilecik Aşağıköy’den geçerken devlet görevlileri arabalarına Türk bayrağını açıp, el sallayan küçük kız çocuğunu Vali Aygöl farkedip yanına gitti. Küçük kız ile tanışan Vali Aygöl ardından ailesi ile görüşerek hanelerine misafir oldu ve kahve içti. Küçük kız çocuğuyla tanışan sohbet eden Vali Aygöl böyle bir ana tanıklık ettiği için gurur duyduğunu belirtti. Diğer aile üyeleri ile de tanışan Vali Aygöl, "Yoldan geçerken sevgili Nisa’nın devlet görevlilerine türk bayrağını açıp, el salladığını gördük. Sonrasında hanelerine misafir olduk, kahvelerini içtik’’ ifadelerini kullandı.