Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Romanya’da Türk Bağlantı Elemanları ihracatçılarının etkinliğini artırmak, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri gerçekleştirmek amacı ile Bükreş’e 11 Türk firmasının katılımı ile Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi.İZMİR (İGFA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Romanya’da etkinliğini artırmak, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri gerçekleştirmek amacı ile Bükreş’te 12-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Bağlantı Elemanları Sektörel Ticaret Heyeti düzenledi. Heyete katılan 11 Türk firması, 100’ü aşkın Rumen ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu'nun başkanlığında düzenlenen Romanya Bağlantı Elemanları Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonunun açılış konuşmasını Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan gerçekleştirdi. Bükreş Ticaret Başmüşaviri Hasan Oktay Duygun'un Romanya pazarı sunumu, Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Sinan Topuk ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Ufuk Tandoğan'ın konuşmalarının yanı sıra Bükreş Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan, ÇİB Şube Şefi Dr. A. Samet Damar, ÇİB Uzman Yiğit Can Kurtkaya, ÇİB Uzman Yardımcısı Emre Arıcı’nın katılımları ile çelik sektörünün ihracatını artıracak fırsatlar ele alındı.

Heyete katılan Türk firmalarının 100 ithalatçı firma ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirten ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, düzenlenen heyetin hem Türk firmalarının Romanya pazarında daha güçlü bir yer edinmesine hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

ROMANYA ÇELİKTE EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI

Çelik sektörünün geçtiğimiz yılı 14,9 milyar dolar ihracat ile tamamladığını ve toplam ihracattan yüzde 6,7 pay aldığını belirten Tecdelioğlu, "Romanya çelik ihracatında en önemli pazarımız. Ocak-Ekim döneminde baktığımızda sektör 13,46 milyar dolarlık toplam ihracatının 1,1 milyar dolarını Romanya'ya gerçekleştirdi. Romanya'ya olan ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9'luk artış var ve en çok ihracat yaptığımız ülke konumunda bulunuyor. Romanya'ya geçtiğimiz yıl yaptığımız ticaret heyetinin olumlu sonuçlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer taraftan genel çelik ihracatında görünen artışa rağmen, katma değeri en yüksek çelik ürünü olan bağlantı elemanlarında bu olumlu tabloyu görememekteyiz. Bugün Romanya Bağlantı Elemanları Ticaret Heyeti organizasyonumuz ile bu tabloyu değiştirmeyi amaçlamakta ve Romanya’ya olan ihracatımızdaki artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesi için Birlik olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz." dedi.