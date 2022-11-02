Yerli firmalar ürünlerini dünyanın ayakkabı modasının merkezi olarak sayılan Milano’da gerçekleştirilen MICAM Deri Ayakkabı Fuarı’nda sergiledi.

Yerli firmalar ürünlerini dünyanın ayakkabı modasının merkezi olarak sayılan Milano’da gerçekleştirilen MICAM Deri Ayakkabı Fuarı’nda sergiledi.

Türk ayakkabı üreticileri İtalya’ya çıkarma yaptı. Dünyanın ayakkabı modasının merkezi olarak sayılan Milano’da düzenlenen MICAM Deri Ayakkabı Fuarı’nda sergilenen ayakkabılar ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından firmaların katıldığı fuarda Bueno Shoes 2022-2023 yaz koleksiyonu ile fuarın en büyük stantı ile ilgi odaklarından oldu.

45 ülkeye ihracat yapan Bueno 2023 yılı için 1,5 milyon çift ayakkabı siparişi aldı. 2020 yılından itibaren Türkiye’de mağazalaşmaya başlayan firma 7 noktada hizmet veriyor.