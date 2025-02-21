Türk atlet Şilan Ayyıldız, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde düzenlenen 2025 BU David Hemery Valentine Invitational Women’s 1 Mil yarışında tarihe geçerek NCAA (Amerikan Kolej Sporları Kurumu) tarihindeki en hızlı koşucu ünvanını kazandı.abpost.com / ABD (İGFA) - Türk atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışta gösterdiği üstün performansla NCAA rekorunu kıran ilk Türk sporcu oldu.

1 milde Türkiye rekorunu da yenileyerek büyük bir başarıya imza atan Ayyıldız'ın başarısı, Türk sporunun uluslarararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.