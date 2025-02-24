Türkiye’nin uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olan astronot Tuva Cihangir Atasever, Eskişehir’de öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte, Tuva Cihangir Atasever, uzaya hazırlık sürecinden başlayarak, mikro yerçekimi ortamında gerçekleştirilen bilimsel deneylere kadar geniş bir yelpazede bilgi aktardı. Astronot olmanın gereklilikleri, eğitim süreçleri ve Türkiye’nin uzay hedefleri üzerine de detaylı açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu bölümde, Atasever, gençlerin sorularını yanıtlayarak meraklarını giderdi.

Bilim ve teknolojiye ilgi artıyor

İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmada büyük rol oynadığını vurguladı. Aydın, "Gençlerimizin uzay ve bilim alanında böylesine değerli isimlerle bir araya gelmesi, onların motivasyonunu ve geleceğe bakışını olumlu yönde etkilemektedir." dedi.

Türkiye’nin uzay vizyonu

Atasever, Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki ilerlemelerinden bahsederek, gençlere bu alanda sunulan fırsatları değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Uzay araştırmalarının sadece bilimsel değil, aynı zamanda teknolojik gelişmeler için de itici bir güç olduğunu belirtti. Etkinlik sonrasında Atasever, öğrencilerle birebir sohbet etme imkânı buldu. Gençler, astronotluk ve uzay bilimleri konusundaki merak ettiklerini sorma fırsatı yakalarken, Atasever de kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaşarak onlara ilham verdi.

Geleceğin bilim insanlarına ilham

Açıklamada, "Bu buluşma, Eskişehir’deki gençler için unutulmaz bir deneyim oldu. Bilim ve teknolojiye duyulan merakın ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanırken, geleceğin bilim insanları ve astronotlarına ilham verici mesajlar iletildi. Öğrenciler, etkinlikten aldıkları motivasyonla gelecekte bu alanda çalışmalar yapma konusunda daha istekli olduklarını ifade ettiler. Bu tür etkinlikler, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmanın yanı sıra, Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Tuva Cihangir Atasever gibi deneyimli isimlerin paylaşımları, gençlerin ufkunu genişletmekte ve onlara yeni vizyonlar kazandırmaktadır.

Eskişehir’de gerçekleştirilen bu etkinlik, hem öğrenciler hem de eğitimciler için büyük bir değer taşıdı. Gelecekte benzer etkinliklerin artarak devam etmesi, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacaktır." denildi.