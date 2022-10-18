Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu gerçekleşti. Toplam 43 ülkeden 800’ü aşkın katılımcının bir araya geldiği sempozyum programı Türk dünyasının büyük bir buluşması şeklinde gerçekleşti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ev sahipliğinde Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu gerçekleşti. Toplam 43 ülkeden 800’ü aşkın katılımcının bir araya geldiği sempozyum programı Türk dünyasının büyük bir buluşması şeklinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde ve birçok paydaşın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’nda Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvuruna ilişkin önemli protokoller imzalandı.

Türk dünyasının geleceğinin tasavvurunda üniversiteler arası işbirliği protokolü

Türk Dünyası ile ilgili yapılan en büyük bilimsel toyun son gününde ise Türk dünyasının farklı bölgelerinden 85 üniversitenin katılımı ile iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde üniversitelerin 21. asrın Türk asrı olması yolunda daha aktif sorumluluk alması kararlaştırıldı. Törene Gaziantep Üniversitesi adına sempozyum düzenleme kurulunda da görev yapan Prof. Dr. Erdal Bay katıldı.

21. asrın Türk asrı olması için “tasavvurdan gerçekliğe dönüşüm zamanı”

İmzalanan protokol çerçevesinde üniversiteler Türk Devletler Teşkilatı’nın 2040 vizyon belgesinde yer alan tematik alanlardan en az birine odaklanarak çalışmaların gerçekleştirilmesi planlandı. Eğitim, halklar arası ilişkiler, ekonomi enerji, kültür, sanat, dil ve tarih, gençlik, spor, diaspora gibi birçok alanda üniversiteler tarafından hayallerin gerçekliğe dönüştürülmesi yolunda projeler ve raporlar hazırlanacağı belirtildi.

Üniversiteler tarafından çalışmalar için kurullar oluşturulması planlandı

Protokolde belirlenen temalarda odak çalışmalar gerçekleştirmek için üniversiteler tarafından Ar-Ge, çalışma ve danışma kurulları teşkil edileceği ve alanında uzmanlar tarafından oluşacak bu kurulların çalışmalarını tamamladıktan sonra her altı ayda bir Türk Devletleri Teşkilatına rapor olarak bildirecekleri ifade edildi.

Gaziantep Üniversitesi, Türk dünyasından hayallerin gerçeğe dönmesinde her zaman ana aktör olmaya devam edecek

Düzenlenen sempozyumda imzalanan protokollerde Gaziantep Üniversitesinin ana paydaş olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türk Dünyası ile ilgili hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu asır Türk asrı olacaktır” söyleminin gerekliliği hususunda üniversite olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü destek ve çabanın süreceğini aktardı. Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nde yer alan tematik alanlara yönelik önemli projelerin de yakında başlayacağını açıkladı.

İmzalanan protokol resmi süreçler tamamlandıktan sonra uygulamaya konulacak

Protokol törenine başkanlık yapan ve açıklamalarda bulunan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sempozyumun düzenlenmesi motivasyonundaki başlıca kaynağın Türk Devletleri Teşkilatının Kurulması ile birlikte Binali Yıldırım’ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti’ne Başkan olması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu yıl Türk yüzyılı olacaktır” sözleri ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben Türk milliyetçisiyim. Türk birliğine inancım vardır. Ölmeden evvel görmesem de bu rüyalar içerisinde gözlerimi kapayacağım” sözleri olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Levent, protokolün Türk Dünyası’ndan birçok ülkeyi kapsadığı için gerekli süreçler tamamlandıktan sonra uygulamaya konulacağını da sözlerine ekledi.

GAÜN’ün ana yürütücü olduğu Türk Dünyası’nın gönüllülük esasına dayalı en büyük projesinin protokolü de imzalandı

Törende Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi ana koordinatörlüğünde ve çok sayıda üniversite iş birliği ile 15 farklı bölgeden, 300 bilim insanı ve 2022 yılında 10 bin öğrencinin katılımıyla devam eden Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık projesinin ıslak imza töreni de gerçekleştirildi. Protokol töreninde konuşma yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, sempozyumun tarihsel anlamda önemli yer olan Erzincan’da düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu, daha önce çevrimiçi düzenlenen TUDVA projesinin protokol töreninin de bu toyda gerçekleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

Katılımcı rektörler tam destek sözü verdi

Protokol törenine doğrudan katılım sağlayan üniversite rektörleri, Türk Dünyası’nın geleceğinin tasavvurunda üniversitelerin aktif sorumluluğunun önemli olduğunu ve her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.