Türk-Arap Ekonomi Forumu’nda, Türk-Arap ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Programda konuşan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, finansal teknolojilerde bölgesel işbirliklerinin önemini vurguladı.

15’inci Türk-Arap Ekonomi Forumu ‘Yatırım, Ticaret ve Teknolojide Global Koridor’ temasıyla İstanbul’da başladı. Forum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuveyt Maliye Bakanı Noora Suleiman Salem Al-Fassam, Libya Maliye Bakanı Dr. Kalid Al-Mabrouk, Irak Maliye Bakanı Taif Sami Mohammed, Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouki, Umman Maliye Bakanı Sultan bin Salim bin Said Al Habsi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork’un katılımıyla gerçekleşti.

Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus’un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcilerinin katıldığı forum kapsamında düzenlenen "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret ve Teknoloji için Küresel Bir Koridor" başlıklı paneli Bakan Şimşek modere etti. Panelde Türk-Arap ekonomik ilişkilerinim geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

‘‘Gelin, birlikte yeni iş modelleri geliştirelim ve daha büyük başarılara imza atalım’’

Programın açılış konuşmasında ise söz alan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, “Türkiye, inovasyon ve bilişimde çok kuvvetli. Bugün Avrupa ülkelerine gittiğinizde, bankalarda hesap açma süreci on gün, hatta on beş gün sürebiliyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bankaları olarak bu konuda oldukça başarılıyız. Disiplinli, düzenli ve etkin bir bankacılık sektörüne sahibiz. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlarımız, yedi gün yirmi dört saat hizmet veren yapılarıyla sürece katkı sağlıyor. Bu yönüyle Türkiye, dünyada örnek alınacak bir ülke konumunda. Sizlerle birlikte kazan-kazan formülü çerçevesinde iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız. İkinci olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 6-7 yıl önce belirttiği gibi, Türkiye bugün bir üs haline gelmiş durumda. Teknolojimiz, uygulamalarımız ve sistemlerimizle Avrupa piyasasıyla ve dijital bankalarla rekabet edebiliyoruz. Güçlü milli markalarımız var. Gelin, birlikte yeni iş modelleri geliştirelim ve daha büyük başarılara imza atalım” dedi.

Yapay zeka devrimi ile birlikte finansal sistemlerde bir değişim yaşandığını dile getiren Kork, ‘‘Hem bizim hem de dünyanın ihtiyaçlarının hızla değiştiği bugünlerde; değişime uyum sağlayabilen, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu dönüm noktasının en büyük lokomotifi hiç şüphesiz yapay zeka devrimi. Son yıllarda köklü bir dönüşüm sürecinden geçen finansal hizmetlerin yapay zeka destekli derin analizlerle daha erişilebilir ve daha kişisel hale geldiği bir dönemde bulunuyoruz. Artık tüketicilerin finansal harcamalarının nedenlerini ve sonuçlarını yüksek oranlarda analiz edebiliyor, tüketicilerin finansal deneyimlerini iyileştirebiliyoruz’’ diye konuştu.

Bölgesel iş birliğinin önemine de değinen Kork, ‘‘Yapay zekanın sağladığı bu dönüşüm, yalnızca bir teknoloji yatırımı ile değil, aynı zamanda iş birlikleri ve güçlü ekosistemlerin katkısıyla şekillenecektir. Bu nedenle bölgesel iş birlikleriyle bu süreci hızlandırmanın sağladığı kazanımları en iyi şekilde değerlendirerek, birlikte daha güçlü bir ekosistem inşa etmek kritik bir öneme sahiptir. Dijital dönüşümü neredeyse tamamladığımız bu dönemde, yapay zeka alanında oyuncu olabilmek ve sürdürülebilir bir başarı elde edebilmek için finansal kaynakları ve teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmamız gerektiğini yeniden vurgulamak isterim. Kaynaklarımızı yapay zeka ve teknolojiye yönlendirdiğimiz takdirde bunun geri dönüşünü çok kısa sürede alabiliyoruz’’ şeklinde konuştu.