Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından organize edilen El Sanatları Sergisi açıldı.

Toplamda 4 gün sürecek olan El Sanatları Sergisi, 2-5 Mayıs arasında dernek binasında sanat severlerinin beğenisine sunuldu. Özel İdare İş hanı 2’inci katta yer alan Türk Anneler Derneği’nin salonunda meraklılarını bekleyen sergi, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak. Dernek Onursal Başkanı Seviye Özsoy tüm Afyonkarahisarlıları, el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiye beklediklerini ifade etti. Sergide Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri ve kursiyerlerinin hazırladıkları sanatsal malzemeler ve ürünler yer alıyor.