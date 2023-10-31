Özbekistan Alfraganus Üniversitesi “Bir Yol Bir Kuşak” adlı bir kongreye ev sahipliği yaptı. Kongreye katılan Türk akademisyenlerde kendi konularında Özbek öğrencilere ders verdi.

2022 yılında kurulan ve Rektörlüğünü Maxmudov Muhammadismoil Muxitdinovich’in yürüttüğü Alfraganus Üniversitesi “Bir Yol Bir Kuşak” adlı bir kongreye ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen “İpek Yolu ve Ötesi Kongre Serisi” (SIRCON 2023) “Bir Yol Bir Kuşak: Göç, Turizm ve Ekonomi Politik” başlıklı kongrede çok sayıda akademisyen, sanayici, bürokrat, serbest çalışanlar bir araya geldi. Kongreye katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın yaptığı açıklamada “Kongreye katılan akademisyenler kendi alanlarında Alfraganus Üniversitesi’ndeki ve ortaöğretimdeki öğrencilerle buluşarak ders anlatma imkanı buldular. ”Uluslararası ilişkiler anlamında sporun gücü” konulu çalışmamızı Alfraganus Üniversitesi Spor Fakültesinde öğrenci ve akademisyenlere sunduk” dedi.

"Bir yol Bir mekan; Alfraganus Üniversitesi”

Kimliğimizin ve ülkülerimizin oluşmasında, içinde barındırdığı şahsiyetler ve ayakta tuttuğu mekanlarla Türk - İslam Ülküsünün ana kaynağının Özbekistan olduğunu söyleyen Taşğın “Yönünüzü nereye çevirirseniz çevirin, Ülkülerinizi besleyenlerle karşı karşıyasınız. Birçok ülke gibi Özbekistan’da kendi varlığını geçmişten aldığı o muhteşem sosyal, kültürel ve ekonomik hafıza ile ayağa kalkıp koşmaya başladı. Derin devlet geleneği, zirve yapmış ilim dünyası, dünyanın uğrak mekanlarından aldığı büyük hafıza ile tüm hızı ile dünya ile entegre çalışmaları devam ediyor. Dünyaya açılım çalışmalarının bir ayağını üniversiteler oluşturmaktadır. Birçok köklü ve yeni üniversitelerden birini oluşturan ve 2022 yılında kurulan Alfraganus Üniversitesi bunlardan biri. Adı, muhteşem mazinin emektarı bir âlime uzanıyor. Yeni bir üniversite olan Alfraganus Üniversitesi; Spor, Filoloji, Tıp, İktisat, Turizm gibi lisans ve lisansüstü programlarının yanı sıra, tesislerinin inşası ile hızlı ve planlı büyürken, uluslararası akademik dergi, gazete yayınlarken, birçok ülke üniversiteleri ile eğitim - öğretim alanında iş birliği anlaşması yapmıştır” dedi.