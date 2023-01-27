Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Melek, uluslararası uzman iletişim akademisyenleri topluluğu olan Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Birliği (ECREA) Kadın Ağı’nın başkanlığına seçildi.

Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Melek, uluslararası uzman iletişim akademisyenleri topluluğu olan Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Birliği (ECREA) Kadın Ağı’nın başkanlığına seçildi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Melek, iletişim alanının en önemli ve etki sahibi oluşumlarından biri olan Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Birliği’nin (ECREA) Kadın Ağı biriminin başkanlığına seçildi. Uluslararası uzman akademisyenlerden oluşan bir topluluk olan ECREA, her biri kendine özgü iletişim çalışmaları alanına odaklanan 25 tematik birim, medya ve iletişim çalışmaları içinde gelişmekte olan veya yeterince temsil edilmeyen alanlara odaklanan 3 geçici çalışma grubu ve belirli akademisyen kategorilerini temsil eden 3 daimi ağdan oluşuyor. ECREA Kadın Ağı ise başta kadın akademisyenler, genç araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların akademide yaşadığı sorunları ortaya koyarak kadın araştırmacıların çalışmalarını daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Kadın ağı çalışmaları

Kadın Ağı olarak yapacakları çalışmalardan bahseden Gizem Melek, “Geçtiğimiz aylarda ECREA üst yönetimi, kendileriyle yakın çalışmam için bir teklif getirerek ECREA’nın Women’s Network isimli ağına başkanlık için beni aday göstermişti. Ben de memnuniyetle kabul ederek bir yönetim ekibi kurarak aday oldum ve seçildim. Yeni yönetim ekibi olarak öncelikle kadın ağının ana hedefleriyle bağlantılı bir dizi etkinlikler planlayacağız. Bu etkinliklerle öncelikle kadın akademisyenler, kariyerinin başındaki genç araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere tüm dezavantajlı grupların akademide yaşadıkları sorunları ortaya koyan bir forum ortamı oluşturmayı, bu sorunların çözümü için somut adımların atılacağı sürdürülebilir bir yol haritası çizmeyi ve kadın araştırmacıların yaptıkları işleri daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.