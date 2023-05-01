Turizmin olmazsa olmazı otellerin yerini ’tiny house’ almaya başlarken, turizmin gözbebeği Bodrum’da açılan tiny house konseptindeki otel ilgi odağı oldu.

Turizmde artan maliyet ve rekabet yüzünden son yılların gözde mimari yapısı tiny house Bodrum’daki yatırımcıların tercihi olmaya başladı. Otellerle aynı hizmeti veren tiny house otel konsepti Bodrum’da tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladı. Maliyetinin düşük olduğu ve ev ortamında bir tatil yaşamak isteyenler tiny house otelini tercih etmeye başladı.

Otelin sahibi Hamit Tecer ’tiny house’ konseptine ilginin yoğun olduğunu belirterek, “İnsanlarımıza doğayla barışık bir hizmet sunabilmek adına bu konsepti başlattık. Zannediyorum Türkiye’nin geleceği bu konsept üzerine olacak. İnsanlar ev konforunda tabiatın içerisinde istediği gibi, evinde olduğu gibi hareket etme şansına sahip. Tiny house konseptine ilgi çok büyük, bu tip bir konseptin Türkiye turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnsanlar doğayla iç içe turizme çok büyük bir ilgi duymaya başladı. Ailece gelip bir ev konforunda tatil yapabildiği için çok fazla erken rezervasyon almamamıza rağmen yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Tekerlekli karavanlar var, tatilinin büyük bir kısmı denizde ve bahçede geçiyor. İnsanlar konakladığı otele, ev sadece yatmak için giriyor. Yatmaya geldiğinde ise ev konforunu görmek istiyorlar" dedi.

Tiny house konseptinde ev konforundaki her detay düşünüldüğünü kaydeden Tecer, "Ben sadece insanların doğayla barışık, doğanın içerisinde, akşamları mangalını yakabileceği, ailesiyle dışarda oturabileceği, çok kurallar içerisine hapsedilmeden rahat tatil yapılabileceğini gördük ve gelen misafirlerimizde bu rahatlığı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Biz tiny houselarımızı Bodrum’un en güzel bölgesinden biri olan Yalıkavak’ta marinaya 5 dakika, denize 2 dakika, merkezi alanlara en fazla 3 dakikada ulaşabileceğiniz uzaklıkta konumlandırdık. Deniz kenarı konforunda gibi görünmeyebilir ama misafirlerimiz denize gitmenin kolay olduğunu gelince görebilecekler. Bu konsepte sadece gecelik ücret ödeyecekler ama bizim büyük avantajlarımız da var misafirlerimize. Bodrum’un en güzel koyu olan Tilkicik Koyu’nda her mevsim denize girilebilen dalganın olmadığı bir koydur. Bizim işlettiğimiz Miya Beach girişte yüzde 25 indirim sağlayarak oradaki hizmetimizden de yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.